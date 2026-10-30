Украина приостановила удары по НПЗ россии после давления Трампа - WSJ

Украина приостанавливает удары по российским нефтеперерабатывающим заводам после давления со стороны США. Об этом со ссылкой на источники сообщает The Wall Street Journal, пишет УНН.

Украинские военные приостановили удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, сообщили источники, осведомленные об операциях, после того как недели давления со стороны президента Трампа пошатнули доверие Киева к поддержке США - говорится в публикации.

"Неофициальная пауза, которая, как ожидается, продлится до промежуточных выборов в США, но потенциально и дальше — в ноябре, началась в начале прошлой недели в разгар кризиса в американо-украинских отношениях", сообщили источники.

Это произошло после заявлений Трампа и того, как SpaceX Илона Маска ограничила использование Украиной спутникового интернет-сервиса Starlink, пишет издание.

Новость о паузе появилась на фоне возобновления усилий по возобновлению поддерживаемых США мирных переговоров для прекращения войны рф против Украины.

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