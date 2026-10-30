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НБУ знизив офіційний курс долара, євро також дешевшає

Київ • УНН

 • 1326 перегляди

НБУ знизив офіційний курс долара до 45,53 грн, євро - до 50,68 грн. У банках долар торгується за курсом 45,39-46,06 грн.

НБУ знизив офіційний курс долара, євро також дешевшає

Станом на п'ятницю, 30 жовтня, Національний банк України встановив офіційний курс на рівні 45,53 гривні за один долар. Офіційний курс у понеділок становив 45,59 гривні за один долар. Офіційний курс гривні до євро становитиме 50,68. Про це інформує УНН із посиланням на дані НБУ.

Деталі

Офіційний курс долара становить: 45,5293 грн (-6 коп.) за один долар. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні: 50,6796 грн (-9 коп.) за 1 євро. Офіційний курс злотого становить: 11,5328 грн. (0 коп.) за 1 злотий.

Згідно з даними на профільних сайтах, станом на 08:00 п'ятниці:

  • у банках долар торгується за курсом 45,39-46,06 грн, євро за 50,60-51,40 грн, злотий за 11,25-11,79 грн;
    • на міжбанку курси становлять 45,34-45,37 грн/дол. та 50,64-50,66 грн/євро.

      Нагадаємо

      29 жовтня НБУ підвищив облікову ставку до 16,5% через посилення цінового тиску та інфляційних очікувань. Ставку планують утримувати до II кварталу 2027 року.

      Інфляція прискорюється, економіка сповільнюється: які рішення ухвалили НБУ та ЄЦБ і як вони вплинуть на українців29.10.26, 16:30 • 26713 переглядiв

      Вадим Хлюдзинський

      Фінанси
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      Національний банк України