НБУ знизив офіційний курс долара, євро також дешевшає
Київ • УНН
НБУ знизив офіційний курс долара до 45,53 грн, євро - до 50,68 грн. У банках долар торгується за курсом 45,39-46,06 грн.
Станом на п'ятницю, 30 жовтня, Національний банк України встановив офіційний курс на рівні 45,53 гривні за один долар. Офіційний курс у понеділок становив 45,59 гривні за один долар. Офіційний курс гривні до євро становитиме 50,68. Про це інформує УНН із посиланням на дані НБУ.
Деталі
Офіційний курс долара становить: 45,5293 грн (-6 коп.) за один долар. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні: 50,6796 грн (-9 коп.) за 1 євро. Офіційний курс злотого становить: 11,5328 грн. (0 коп.) за 1 злотий.
Згідно з даними на профільних сайтах, станом на 08:00 п'ятниці:
- у банках долар торгується за курсом 45,39-46,06 грн, євро за 50,60-51,40 грн, злотий за 11,25-11,79 грн;
- на міжбанку курси становлять 45,34-45,37 грн/дол. та 50,64-50,66 грн/євро.
Нагадаємо
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