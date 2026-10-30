НБУ снизил официальный курс доллара, евро также дешевеет

По состоянию на пятницу, 30 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 45,53 гривны за один доллар. Официальный курс в понедельник составлял 45,59 гривны за один доллар. Официальный курс гривны к евро составит 50,68. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет: 45,5293 грн (-6 коп.) за один доллар. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне: 50,6796 грн (-9 коп.) за 1 евро. Официальный курс злотого составляет: 11,5328 грн. (0 коп.) за 1 злотый.

Согласно данным профильных сайтов, по состоянию на 08:00 пятницы:

в банках доллар торгуется по курсу 45,39–46,06 грн, евро — по 50,60–51,40 грн, злотый — по 11,25–11,79 грн;

на межбанке курсы составляют 45,34–45,37 грн/долл. и 50,64–50,66 грн/евро.

Напомним

29 октября НБУ повысил учетную ставку до 16,5% из-за усиления ценового давления и инфляционных ожиданий. Ставку планируют удерживать до II квартала 2027 года.

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