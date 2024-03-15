В ГОТ назвали компании, которые с первого апреля будут поставлять продукты питания для ВСУ

С первого апреля Вооруженные силы Украины продуктами питания будут обеспечивать пять компаний, с которыми ГП "Государственный оператор тыла" заключило контракты. Об этом сообщает пресс-служба ДОТ, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что ГОТ заключил договоры с поставщиками для обеспечения Вооруженных сил Украины питанием по 13 секторам, которые охватывают всю Украину. Средняя цена за комплект составляла 111,49 грн.

По результатам двух раундов сбора коммерческих предложений было выбрано 5 поставщиков, чье предложение было наиболее экономически выгодным.

"Черкасский мясокомбинат" будет поставлять в 4 сектора:

- Харьковская, Донецкая, Сумская, Луганская, Полтавская области. Цена за комплект - 118,38 грн;

- Черкасская, Кировоградская, Винницкая, Киевская области. Цена за комплект -104,88 грн;

- Запорожская, Днепропетровская, Херсонская области. Цена за комплект - 108,48 грн;

- Днепропетровская, Полтавская, Донецкая, Запорожская области. Цена за комплект - 111,72 грн.

"Буский консервный завод" будет поставлять в 2 сектора:

- Николаевская, Херсонская, Одесская, Кировоградская области. Цена за комплект - 113,76 грн;

- Волынская, Ровенская, Житомирская области. Цена за комплект - 113,76 грн.

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"Твой Хлеб" будет поставлять в 5 секторов:

- Черновицкая, Ивано-Франковская, Тернопольская области. Цена за комплект - 109,62 грн;

- Львовская, Ивано-Франковская, Тернопольская области. Цена за комплект - 109,62 грн;

- Закарпатская, Львовская, Ивано-Франковская области. Цена за комплект - 111,24 грн;

- Житомирская, Киевская, Черниговская, Винницкая, Черкасская области. Цена за комплект - 104,94 грн;

- Винницкая, Хмельницкая, Житомирская, Киевская области. Цена за комплект - 104,94 грн.

"Фуд Гранд" будет поставлять в сектор, который состоит из Харьковской, Донецкой, Сумской, Луганской, Полтавской областями. Цена за комплект - 118,38 грн.

"Юг Прод Торг" будет поставлять в сектор, который состоит из Николаевской, Херсонской, Одесской, Кировоградской областей. Цена за комплект - 119,70 грн.

Первые поставки ожидаются уже с 1 апреля.

Напомним

Киевский окружной административный суд отказал в удовлетворении иска об обжаловании требований, установленных в проекте договора о закупке продуктов питания для ВСУ.

В частности, истец оспаривал требования относительно обязательства поставщиков своевременно регистрировать налоговые накладные и предоставлять заказчику возможность проверять условия хранения продуктов питания, которые будут поставляться военнослужащим.

Ранее Коллегия Шестого апелляционного административного суда по иску фирмы "Трейд Гранит Инвест" своим решением отменила условие о запрете участия в тендерах тех поставщиков, которые не выполнили свои обязательства перед министерством обороны Украины в 2022-2023 годах.

Из-за этого "Государственный оператор тыла" был вынужден отменить 11 тендеров.

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