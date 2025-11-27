Новый спецпосланник США предупредил Европу, что РФ накапливает ракеты - NYT

В течение многих лет Москва запускала ракеты по Украине почти так быстро, как только могла их производить. Но сейчас Россия производит их достаточно, чтобы накопить все больший запас оружия большой дальности, заявил дипломатам министр армии США Дэниел Дрисколл, сообщает NYT со ссылкой на слова двух западных чиновников, пишет УНН.

Детали

По словам этих чиновников, намек был очевиден: необходимо быстрое урегулирование войны из-за растущей ракетной угрозы, которая может нанести сокрушительный удар по Украине и распространиться за ее пределы.

Хотя считается маловероятным, что Россия значительно замедлит производство оружия даже в случае завершения войны, прекращение вторжения в Украину может лишить Москву потенциального оправдания для запуска ракет или дронов по другим европейским странам.

Западные чиновники, участвовавшие во встрече с Дрисколлом в пятницу, 21 ноября, и пообщавшиеся с New York Times на условиях анонимности, назвали наращивание военной силы Россией тревожным и сказали, что предупреждение американского министра вызвало резонанс.

Традиционно Соединенные Штаты, скорее всего, критиковали бы Россию за накопление оружия, чем использовали бы факт производства вооружения в РФ как способ продать мирное соглашение, невыгодное для жертвы российской агрессии.

Новая динамика производства ракет в России стала фоном для новой волны усилий администрации Трампа по прекращению войны, которая продолжается и на этой неделе, когда министр армии США готовится вернуться в Киев для дальнейших переговоров. Дрисколл, соратник вице-президента США Джей Ди Вэнса, стал неожиданным лидером американской дипломатии в мирных переговорах по Украине.

Аргумент администрации Трампа о том, что Россия имеет преимущество в войне и что Украина должна как можно быстрее согласиться на мирное соглашение, остается в силе.

Оценка США, что Москва накапливает ракеты, которая подтверждается данными украинской военной разведки и расчетами аналитиков, свидетельствует о важных изменениях в российской оборонной промышленности.

Аналитики говорят, что Россия может использовать свои запасы для разрушения и без того поврежденной энергетической инфраструктуры Украины. Она может постепенно исчерпать запасы противовоздушных ракет Украины и сделать такие районы, как Киев, уязвимыми. РФ также может угрожать ракетными или БПЛА-атаками другим европейским странам.

Предупреждение о росте запасов ракет является полной противоположностью ситуации, которая была еще год назад. Доказательством того, что Москва запускала ракеты, как только они были изготовлены, стал удар по детской больнице в Киеве в июле 2024 года. Следователи, осмотревшие обломки, обнаружили компоненты ракет, изготовленные всего несколько месяцев назад.

Новые компоненты ракет и импорт оружия из Северной Кореи и Ирана привели к выводам, что в то время Россия воевала на пределе своих военно-промышленных возможностей или близко к этому пределу.

Однако, по данным военной разведки Украины, к июню этого года РФ расширила промышленные мощности до 2900 крылатых и баллистических ракет в год. Эта цифра включает баллистические ракеты "Искандер", гиперзвуковые ракеты "Кинжал" и крылатые ракеты "Калибр", а также противокорабельные ракеты, которые россияне перепрофилировали для обстрела наземных целей в Украине.

Украинские Воздушные силы сообщают о постепенном росте количества ракетных ударов. Согласно анализу данных Воздушных сил, проведенного The Times, в прошлом году Россия выпустила по Украине 2061 крылатую и баллистическую ракету, и в этом году планирует выпустить еще больше.

Но даже при росте интенсивности обстрелов у России остаются сотни дополнительных ракет на складе.

"Запуски не успевают за производством", — говорит эксперт по ракетному оружию из Университета Осло Фабиан Гофман.

По его словам, Россия может пополнять запасы на случай непредвиденных обстоятельств, таких как военный конфликт за пределами Украины, или для усиления давления на Киев.

Напомним

20 ноября издание Axios опубликовало 28-пунктовый мирный план президента США Дональда Трампа между Украиной и РФ, который предусматривает территориальные уступки, ограничения в отношении вооруженных сил Украины, определенные гарантии США и экономические компоненты.

На этом фоне Украина и США начали переговоры в Женеве. Переговоры продолжались 23 и 24 ноября. По итогам первоначальный 28-пунктный мирный план США сократили до 19 пунктов.

В делегации Украины после встречи с США в Женеве заявили, что есть "общее понимание ключевых условий соглашения", и ожидается визит Президента Владимира Зеленского в США "в ближайшую возможную дату в ноябре" для договоренности с Трампом.

Это происходит на фоне сообщений, что Трамп давил на Зеленского относительно соглашения до американского Дня благодарения, 27 ноября, хотя госсекретарь США Марко Рубио назвал этот дедлайн гибким.

В Офисе Президента заявляли, что любые обсуждения территориальных вопросов будут, вероятно, на встрече президентов Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа.

Президент Украины Владимир Зеленский хочет встретиться с президентом США Дональдом Трампом "как можно скорее" для завершения работы над соглашением о прекращении войны.

