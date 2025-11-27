$42.300.10
48.950.00
ukenru
07:27 • 250 просмотра
Новый спецпосланник США предупредил Европу, что РФ накапливает ракеты - NYT
01:49 • 26820 просмотра
Сначала мирное соглашение: Рубио выдвинул условие для предоставления Украине гарантий безопасности - Politico
26 ноября, 15:50 • 27779 просмотра
Если мы хотим предотвратить дальнейшую войну, то следует ограничить армию России - Каллас
26 ноября, 15:49 • 58137 просмотра
Odrex "сбрасывает кожу": как одесская клиника перерегистрирует бизнес в попытке уйти от ответственностиPhoto
26 ноября, 15:41 • 30801 просмотра
Мирный план Трампа является попыткой создать механизм для прекращения войны - Подоляк
26 ноября, 15:07 • 29853 просмотра
Воздушные силы ВСУ показали истребитель Mirage 2000 в работеVideo
26 ноября, 15:02 • 20914 просмотра
В МИД Молдовы послу рф вручили ноту протеста: к зданию ведомства принесли российский беспилотникVideo
26 ноября, 14:47 • 12921 просмотра
Ученые могли наконец впервые "увидеть" темную материю: новое исследованиеPhoto
26 ноября, 14:38 • 10592 просмотра
россия не готова делать новые уступки, в том числе и в контексте "сво" в переговорах по Украине – МИД РФVideo
Эксклюзив
26 ноября, 14:29 • 10288 просмотра
Минздрав имеет право проверить клинику Odrex: юрист объяснил, почему смерть пациента – достаточное основание для внепланового контроля
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+10°
0м/с
98%
750мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
The Guardian: конфискация активов Москвы — единственный путь остановить войну в Украине и спасти Европу26 ноября, 21:59 • 15738 просмотра
"Слив" разговора Виткоффа с Ушаковым: откуда "растут уши"? Расследование The Guardian27 ноября, 01:14 • 15299 просмотра
россия штампует фейковые иски против Украины во временно оккупированном Крыму - ЦНС02:18 • 15551 просмотра
ССО показали ликвидацию члена вражеской ДРГ и взятие в плен еще двух на Донецком направленииVideo02:50 • 7382 просмотра
"Подонки и уроды": Трамп эмоционально воспринял материал The New York Times о своем старении03:23 • 15307 просмотра
публикации
Глубокий кризис в антикоррупционной инфраструктуре. Почему дело Миндича не сняло вопросов к НАБУ и САП, а лишь их усилило26 ноября, 16:04 • 28169 просмотра
Odrex "сбрасывает кожу": как одесская клиника перерегистрирует бизнес в попытке уйти от ответственностиPhoto26 ноября, 15:49 • 58133 просмотра
Чемпионат мира-2026 впервые в трех странах: что известно о местах, формате и шансах УкраиныPhotoVideo26 ноября, 14:17 • 33035 просмотра
Что делать в огороде в декабре: советы для тех, кто не отдыхает зимойPhoto26 ноября, 13:53 • 32553 просмотра
Огонь не имеет шансов: украинская компания XENA установила рекорд в пожаротушенииPhoto26 ноября, 13:23 • 34846 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Си Цзиньпин
Владимир Зеленский
Милорад Додик
Марко Рубио
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Вашингтон
Китай
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"06:49 • 1224 просмотра
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе25 ноября, 14:23 • 38259 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ25 ноября, 08:39 • 72459 просмотра
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года24 ноября, 08:11 • 88768 просмотра
Вторая часть "Wicked" бьет рекорды проката24 ноября, 07:49 • 88530 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
Дипломатка
Сериал

Новый спецпосланник США предупредил Европу, что РФ накапливает ракеты - NYT

Киев • УНН

 • 224 просмотра

Спецпосланник США Дэниел Дрисколл заявил, что Россия накапливает ракеты, производя их быстрее, чем использует. Это увеличивает угрозу для Украины и может распространиться на другие европейские страны.

Новый спецпосланник США предупредил Европу, что РФ накапливает ракеты - NYT

В течение многих лет Москва запускала ракеты по Украине почти так быстро, как только могла их производить. Но сейчас Россия производит их достаточно, чтобы накопить все больший запас оружия большой дальности, заявил дипломатам министр армии США Дэниел Дрисколл, сообщает NYT со ссылкой на слова двух западных чиновников, пишет УНН.

Детали

По словам этих чиновников, намек был очевиден: необходимо быстрое урегулирование войны из-за растущей ракетной угрозы, которая может нанести сокрушительный удар по Украине и распространиться за ее пределы.

Хотя считается маловероятным, что Россия значительно замедлит производство оружия даже в случае завершения войны, прекращение вторжения в Украину может лишить Москву потенциального оправдания для запуска ракет или дронов по другим европейским странам.

Западные чиновники, участвовавшие во встрече с Дрисколлом в пятницу, 21 ноября, и пообщавшиеся с New York Times на условиях анонимности, назвали наращивание военной силы Россией тревожным и сказали, что предупреждение американского министра вызвало резонанс. 

Традиционно Соединенные Штаты, скорее всего, критиковали бы Россию за накопление оружия, чем использовали бы факт производства вооружения в РФ как способ продать мирное соглашение, невыгодное для жертвы российской агрессии.

Трамп раскрыл главную уступку, на которую пойдет Россия ради принятия «мирного плана»26.11.25, 03:00 • 27278 просмотров

Новая динамика производства ракет в России стала фоном для новой волны усилий администрации Трампа по прекращению войны, которая продолжается и на этой неделе, когда министр армии США готовится вернуться в Киев для дальнейших переговоров. Дрисколл, соратник вице-президента США Джей Ди Вэнса, стал неожиданным лидером американской дипломатии в мирных переговорах по Украине.

Аргумент администрации Трампа о том, что Россия имеет преимущество в войне и что Украина должна как можно быстрее согласиться на мирное соглашение, остается в силе.

Оценка США, что Москва накапливает ракеты, которая подтверждается данными украинской военной разведки и расчетами аналитиков, свидетельствует о важных изменениях в российской оборонной промышленности.

Аналитики говорят, что Россия может использовать свои запасы для разрушения и без того поврежденной энергетической инфраструктуры Украины. Она может постепенно исчерпать запасы противовоздушных ракет Украины и сделать такие районы, как Киев, уязвимыми. РФ также может угрожать ракетными или БПЛА-атаками другим европейским странам.

Предупреждение о росте запасов ракет является полной противоположностью ситуации, которая была еще год назад. Доказательством того, что Москва запускала ракеты, как только они были изготовлены, стал удар по детской больнице в Киеве в июле 2024 года. Следователи, осмотревшие обломки, обнаружили компоненты ракет, изготовленные всего несколько месяцев назад.

Союзники США обеспокоены требованиями к Украине заключить соглашение до получения гарантий безопасности: реакция Госдепа не заставила себя ждать27.11.25, 09:15 • 428 просмотров

Новые компоненты ракет и импорт оружия из Северной Кореи и Ирана привели к выводам, что в то время Россия воевала на пределе своих военно-промышленных возможностей или близко к этому пределу.

Однако, по данным военной разведки Украины, к июню этого года РФ расширила промышленные мощности до 2900 крылатых и баллистических ракет в год. Эта цифра включает баллистические ракеты "Искандер", гиперзвуковые ракеты "Кинжал" и крылатые ракеты "Калибр", а также противокорабельные ракеты, которые россияне перепрофилировали для обстрела наземных целей в Украине.

Украинские Воздушные силы сообщают о постепенном росте количества ракетных ударов. Согласно анализу данных Воздушных сил, проведенного The Times, в прошлом году Россия выпустила по Украине 2061 крылатую и баллистическую ракету, и в этом году планирует выпустить еще больше.

Но даже при росте интенсивности обстрелов у России остаются сотни дополнительных ракет на складе.

"Запуски не успевают за производством", — говорит эксперт по ракетному оружию из Университета Осло Фабиан Гофман. 

По его словам, Россия может пополнять запасы на случай непредвиденных обстоятельств, таких как военный конфликт за пределами Украины, или для усиления давления на Киев.

Напомним

20 ноября издание Axios опубликовало 28-пунктовый мирный план президента США Дональда Трампа между Украиной и РФ, который предусматривает территориальные уступки, ограничения в отношении вооруженных сил Украины, определенные гарантии США и экономические компоненты.

На этом фоне Украина и США начали переговоры в Женеве. Переговоры продолжались 23 и 24 ноября. По итогам первоначальный 28-пунктный мирный план США сократили до 19 пунктов.

В делегации Украины после встречи с США в Женеве заявили, что есть "общее понимание ключевых условий соглашения", и ожидается визит Президента Владимира Зеленского в США "в ближайшую возможную дату в ноябре" для договоренности с Трампом.

Это происходит на фоне сообщений, что Трамп давил на Зеленского относительно соглашения до американского Дня благодарения, 27 ноября, хотя госсекретарь США Марко Рубио назвал этот дедлайн гибким.

В Офисе Президента заявляли, что любые обсуждения территориальных вопросов будут, вероятно, на встрече президентов Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа.

Президент Украины Владимир Зеленский хочет встретиться с президентом США Дональдом Трампом "как можно скорее" для завершения работы над соглашением о прекращении войны.

Сначала мирное соглашение: Рубио выдвинул условие для предоставления Украине гарантий безопасности - Politico27.11.25, 03:49 • 26807 просмотров

Ольга Розгон

ПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Выборы в США
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
«Калибр» (семейство ракет)
Марко Рубио
Джей Ди Вэнс
Женева
Нью-Йорк Таймс
Х-47М2 "Кинжал"
Дональд Трамп
Северная Корея
9К720 Искандер
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Иран
Киев