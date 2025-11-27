Союзники США обеспокоены требованиями к Украине заключить соглашение до получения гарантий безопасности: реакция Госдепа не заставила себя ждать
Киев • УНН
Представитель Госдепа США Томми Пиготт заявил, что гарантии безопасности Украине должны быть частью любого мирного соглашения.
Государственный департамент США прокомментировал публикацию Politico, где говорится о том, что союзники обеспокоены требованиями США к Украине заключить соглашение до получения гарантий безопасности. Об этом сообщает УНН.
Подробности
В публикации сказано о том, что союзники обеспокоены требованиями США к Украине заключить соглашение до получения гарантий безопасности. Государственный департамент опроверг предварительную интерпретацию комментариев Рубио.
Секретарь Рубио, вместе со всей администрацией Трампа, четко подчеркнул, что гарантии безопасности должны быть частью любого мирного соглашения, о чем он неоднократно заявлял как публично, так и приватно
Напомним
Государственный секретарь США Марко Рубио заявил европейским союзникам, что Вашингтон хочет принятия мирного соглашения, прежде чем согласится на какие-либо гарантии безопасности для Украины. Как сообщало Politico, это условие было ключевым в предложениях США Киеву в течение последней недели.
В то же время некоторые европейские страны опасаются, что администрация Трампа склонит чашу весов на сторону России.
Дополнительно
20 ноября издание Axios обнародовало 28-пунктовый мирный план президента США Дональда Трампа между Украиной и РФ, который предусматривает территориальные уступки, ограничения в отношении вооруженных сил Украины, определенные гарантии США и экономические компоненты.
На этом фоне Украина и США провели переговоры в Женеве. Они длились 23 и 24 ноября. По итогам первоначальный 28-пунктный мирный план США сократили до 19 пунктов.
В делегации Украины после встречи с США в Женеве заявили, что есть "общее понимание ключевых условий соглашения", и ожидается визит Президента Владимира Зеленского в США "в ближайшую возможную дату в ноябре" для договоренности с Трампом.