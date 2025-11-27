Союзники США стурбовані вимогами до України укласти угоду до отримання гарантій безпеки: реакція Дерджепу не забарилась
Київ • УНН
Речник Держдепу США Томмі Піготт заявив, що гарантії безпеки Україні мають бути частиною будь-якої мирної угоди.
Державний департамент США прокоментувало публікацію Politico, де йдеться про те, що союзники стурбовані вимогами США до України укласти угоду до отримання гарантій безпеки. Про це повідомляє УНН.
Деталі
У публікації сказано про те, що союзники стурбовані вимогами США до України укласти угоду до отримання гарантій безпеки. Державний департамент спростував попередню інтерпретацію коментарів Рубіо.
Секретар Рубіо, разом з усією адміністрацією Трампа, чітко підкреслив, що гарантії безпеки повинні бути частиною будь-якої мирної угоди, про що він неодноразово заявляв як публічно, так і приватно
Нагадаємо
Державний секретар США Марко Рубіо заявив європейським союзникам, що Вашингтон хоче ухвалення мирної угоди, перш ніж погодиться на будь-які гарантії безпеки для України. Як повідомляло Politico, ця умова була ключовою у пропозиціях США Києву впродовж останнього тижня.
Водночас деякі європейські країни побоюються, що адміністрація Трампа схилить шальки терезів на бік росії.
Додатково
20 листопада видання Axios оприлюднило 28-пунктовий мирний план президента США Дональда Трампа між Україною і рф, який передбачає територіальні поступки, обмеження щодо збройних сил України, певні гарантії США та економічні компоненти.
На цьому тлі Україна і США провели переговори у Женеві. Вони тривали 23 та 24 листопада. За підсумками початковий 28-пунктний мирний план США скоротили до 19 пунктів.
У делегації України після зустрічі з США у Женеві заявили, що є "спільне розуміння щодо ключових умов угоди", і очікується візит Президента Володимира Зеленського до США "у найближчу можливу дату в листопаді" для домовленості з Трампом.