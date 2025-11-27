Союзники США стурбовані вимогами до України укласти угоду до отримання гарантій безпеки: реакція Дерджепу не забарилась

$42.300.10
48.950.00
ukenru
01:49 • 26392 перегляди
Спочатку мирна угода: Рубіо висунув умову для надання Україні гарантій безпеки - Politico
26 листопада, 15:50 • 27076 перегляди
Якщо ми хочемо запобігти подальшій війні, то слід обмежити армію росії - Каллас
26 листопада, 15:49 • 57010 перегляди
Odrex "скидає шкіру": як одеська клініка перереєстровує бізнес у спробі втекти від відповідальності Photo
26 листопада, 15:41 • 30214 перегляди
Мирний план Трампа є спробою створити механізм для припинення війни - Подоляк
26 листопада, 15:07 • 29407 перегляди
Повітряні сили ЗСУ показали винищувач Mirage 2000 у роботіVideo
26 листопада, 15:02 • 20689 перегляди
У МЗС Молдови послу рф вручили ноту протесту: до будівлі відомства принесли російський безпілотникVideo
26 листопада, 14:47 • 12770 перегляди
Учені могли нарешті вперше "побачити" темну матерію: нове дослідженняPhoto
26 листопада, 14:38 • 10518 перегляди
росія не готова робити нові поступки, в тому числі й у контексті "сво" у переговорах щодо України – мзс рфVideo
Ексклюзив
26 листопада, 14:29 • 10254 перегляди
МОЗ має право перевірити клініку Odrex: юрист пояснив, чому смерть пацієнта – достатня підстава для позапланового контролю
26 листопада, 14:17 • 32632 перегляди
Чемпіонат світу-2026 вперше у трьох країнах: що відомо про місця, формат і шанси УкраїниPhotoVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+10°
0м/с
98%
750мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
The Guardian: конфіскація активів москви - єдиний шлях зупинити війну в Україні та врятувати Європу26 листопада, 21:59 • 15299 перегляди
"Злив" розмови Віткоффа з ушаковим: звідки "ростуть вуха"? Розслідування The Guardian27 листопада, 01:14 • 14887 перегляди
росія штампує фейкові позови проти України в тимчасово окупованому Криму - ЦНС02:18 • 15146 перегляди
ССО показали ліквідацію члена ворожого ДРГ та взяття в полон ще двох на Донецькому напрямкуVideo02:50 • 6594 перегляди
"Покидьки і потвори": Трамп емоційно сприйняв матеріал The New York Times про своє старіння03:23 • 14860 перегляди
Публікації
Глибока криза в антикорупційній інфраструктурі. Чому справа Міндіча не зняла питань до НАБУ та САП, а лише їх посилила26 листопада, 16:04 • 27719 перегляди
Odrex "скидає шкіру": як одеська клініка перереєстровує бізнес у спробі втекти від відповідальності Photo26 листопада, 15:49 • 57015 перегляди
Чемпіонат світу-2026 вперше у трьох країнах: що відомо про місця, формат і шанси УкраїниPhotoVideo26 листопада, 14:17 • 32633 перегляди
Що робити на городі у грудні: поради для тих, хто не відпочиває взимкуPhoto26 листопада, 13:53 • 32171 перегляди
Вогонь не має шансів: українська компанія XENA встановила рекорд у пожежогасінніPhoto26 листопада, 13:23 • 34482 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Сі Цзіньпін
Володимир Зеленський
Милорад Додик
Марко Рубіо
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Вашингтон
Китай
Донецька область
Реклама
УНН Lite
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"06:49 • 754 перегляди
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа25 листопада, 14:23 • 38030 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 72243 перегляди
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року24 листопада, 08:11 • 88581 перегляди
Друга частина "Wicked" б'є рекорди в прокаті24 листопада, 07:49 • 88359 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Дипломатка
Серіали

Союзники США стурбовані вимогами до України укласти угоду до отримання гарантій безпеки: реакція Дерджепу не забарилась

Київ • УНН

 • 26 перегляди

Речник Держдепу США Томмі Піготт заявив, що гарантії безпеки Україні мають бути частиною будь-якої мирної угоди.

Союзники США стурбовані вимогами до України укласти угоду до отримання гарантій безпеки: реакція Дерджепу не забарилась

Державний департамент США прокоментувало публікацію Politico, де йдеться про те, що союзники стурбовані вимогами США до України укласти угоду до отримання гарантій безпеки. Про це повідомляє УНН.

Деталі

У публікації сказано про те, що союзники стурбовані вимогами США до України укласти угоду до отримання гарантій безпеки. Державний департамент спростував попередню інтерпретацію коментарів Рубіо.

Секретар Рубіо, разом з усією адміністрацією Трампа, чітко підкреслив, що гарантії безпеки повинні бути частиною будь-якої мирної угоди, про що він неодноразово заявляв як публічно, так і приватно

- сказав речник Державного департаменту Томмі Піготт.

Нагадаємо

Державний секретар США Марко Рубіо заявив європейським союзникам, що Вашингтон хоче ухвалення мирної угоди, перш ніж погодиться на будь-які гарантії безпеки для України. Як повідомляло Politico, ця умова була ключовою у пропозиціях США Києву впродовж останнього тижня.

Водночас деякі європейські країни побоюються, що адміністрація Трампа схилить шальки терезів на бік росії.

Додатково

20 листопада видання Axios оприлюднило 28-пунктовий мирний план президента США Дональда Трампа між Україною і рф, який передбачає територіальні поступки, обмеження щодо збройних сил України, певні гарантії США та економічні компоненти.

На цьому тлі Україна і США провели переговори у Женеві. Вони тривали 23 та 24 листопада. За підсумками початковий 28-пунктний мирний план США скоротили до 19 пунктів. 

У делегації України після зустрічі з США у Женеві заявили, що є "спільне розуміння щодо ключових умов угоди", і очікується візит Президента Володимира Зеленського до США "у найближчу можливу дату в листопаді" для домовленості з Трампом.

Євген Устименко

ПолітикаНовини Світу
Воєнний стан
Війна в Україні
Державний кордон України
Марко Рубіо
Женева
Державний департамент США
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Україна