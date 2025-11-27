Новий спецпосланець США попередив Європу, що рф накопичує ракети - NYT

Протягом багатьох років москва запускала ракети по Україні майже так швидко, як тільки могла їх виробляти. Але зараз росія виробляє їх достатньо, щоб накопичити дедалі більший запас зброї великої дальності, заявив дипломатам міністр армії США Деніел Дрісколл, повідомляє NYT, посилаючись на слова двох західних чиновників, пише УНН.

Деталі

За словами цих посадовців, натяк був очевидним: необхідне швидке врегулювання війни через зростання ракетної загрози, яка може завдати нищівного удару по Україні та поширитися за її межі.

Хоча вважається малоймовірним, що росія значно сповільнить виробництво зброї навіть у разі завершення війни, припинення вторгнення в Україну може позбавити москву потенційного виправдання для запуску ракет або дронів по інших європейських країнах.

Західні чиновники, які брали участь у зустрічі з Дрісколлом у п'ятницю, 21 листопада, і поспілкувалися з New York Times на умовах анонімності, назвали нарощування військової сили росією тривожним і сказали, що попередження американського міністра викликало резонанс.

Традиційно Сполучені Штати, швидше за все, критикували б росію за накопичення зброї, ніж використовували б факт виробництва озброєння в рф як спосіб продати мирну угоду, невигідну для жертви російської агресії.

Трамп розкрив головну поступку, на яку піде росія задля ухвалення "мирного плану"

Нова динаміка виробництва ракет у росії стала фоном для нової хвилі зусиль адміністрації Трампа з припинення війни, яка продовжується й цього тижня, коли міністр армії США готується повернутися до Києва для подальших переговорів. Дрісколл, соратник віцепрезидента США Джей Ді Венса, став несподіваним лідером американської дипломатії в мирних переговорах щодо України.

Аргумент адміністрації Трампа про те, що росія має перевагу у війні і що Україна повинна якнайшвидше погодитися на мирну угоду, залишається в силі.

Оцінка США, що москва накопичує ракети, яка підтверджується даними української військової розвідки й розрахунками аналітиків, свідчить про важливі зміни в російській оборонній промисловості.

Аналітики кажуть, що росія може використати свої запаси для руйнування і без того пошкодженої енергетичної інфраструктури України. Вона може поступово вичерпати запаси протиповітряних ракет України і зробити такі райони, як Київ, вразливими. рф також може загрожувати ракетними або БПЛА-атаками іншим європейським країнам.

Попередження про зростання запасів ракет є повною протилежністю ситуації, яка була ще рік тому. Доказом того, що москва запускала ракети, як тільки їх було виготовлено, став удар по дитячій лікарні в Києві в липні 2024 року. Слідчі, які оглянули уламки, виявили компоненти ракет, виготовлені лише кілька місяців тому.

Союзники США стурбовані вимогами до України укласти угоду до отримання гарантій безпеки: реакція Дерджепу не забарилась

Новіші компоненти ракет та імпорт зброї з Північної Кореї та Ірану спонукали до висновків, що на той час росія воювала на межі своїх військово-промислових можливостей або близько до цієї межі.

Однак, за даними військової розвідки України, до червня цього року рф розширила промислові потужності до 2900 крилатих і балістичних ракет на рік. Ця цифра включає балістичні ракети "Іскандер", гіперзвукові ракети "Кинжал" і крилаті ракети "Калібр", а також протикорабельні ракети, які росіяни перепрофілювали для обстрілу наземних цілей в Україні.

Українські Повітряні сили повідомляють про поступове зростання кількості ракетних ударів. Згідно з аналізом даних Повітряних сил, проведеного The Times, минулого року росія випустила по Україні 2061 крилату та балістичну ракету, і цього року планує випустити ще більше.

Але навіть при зростанні інтенсивності обстрілів у росії залишаються сотні додаткових ракет на складі.

"Запуски не встигають за виробництвом", — каже експерт з ракетної зброї з Університету Осло Фабіан Гофман.

За його словами, росія може поповнювати запаси на випадок непередбачених обставин, таких як військовий конфлікт за межами України, або для посилення тиску на Київ.

Нагадаємо

20 листопада видання Axios оприлюднило 28-пунктовий мирний план президента США Дональда Трампа між Україною і рф, який передбачає територіальні поступки, обмеження щодо збройних сил України, певні гарантії США та економічні компоненти.

На цьому тлі Україна і США розпочали переговори у Женеві. Переговори тривали 23 та 24 листопада. За підсумками початковий 28-пунктний мирний план США скоротили до 19 пунктів.

У делегації України після зустрічі з США у Женеві заявили, що є "спільне розуміння щодо ключових умов угоди", і очікується візит Президента Володимира Зеленського до США "у найближчу можливу дату в листопаді" для домовленості з Трампом.

Це відбувається на тлі повідомлень, що Трамп тиснув на Зеленського щодо угоди до американського Дня подяки, 27 листопада, хоча держсекретар США Марко Рубіо назвав цей дедлайн гнучким.

В Офісі Президента заявляли, що будь-які обговорення територіальних питань будуть, імовірно, на зустрічі президентів України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа.

Президент України Володимир Зеленський хоче зустрітися з президентом США Дональдом Трампом "якнайшвидше" для завершення роботи над угодою про припинення війни.

Спочатку мирна угода: Рубіо висунув умову для надання Україні гарантій безпеки - Politico