Не Киев и не Буковель: где в Украине продают самые дорогие дома

Киев • УНН

 • 2886 просмотра

Анализ OLX Недвижимость показал, что самые дорогие дома в Украине продаются в селах Киевской области, в частности в селе Плюты медианная стоимость составляет 47,5 млн грн. Киев остается лидером среди областных центров с медианной ценой 9,6 млн грн, а самые низкие цены зафиксированы в Чернигове (1 млн грн).

Не Киев и не Буковель: где в Украине продают самые дорогие дома

Несмотря на войну, рынок элитной недвижимости в Украине не останавливается. OLX Недвижимость проанализировали, где находятся и сколько стоят самые дорогие дома в Украине, передает УНН.

Детали

По данным OLX Недвижимость, среди всех населенных пунктов Украины самые дорогие дома продаются в селах Киевской области. Самая высокая медианная стоимость – в селе Плюты, где покупка частного дома стоит в среднем 47,5 млн грн. Другие села с высокими ценами: Козин (39,6 млн грн), Лебедевка (31,3 млн грн), Лесники (25 млн грн), Козинцы (20,5 млн грн), Романков (17,6 млн грн), Ходосовка (15,9 млн грн), Мощун (15,7 млн грн), Кременище (15,4 млн грн) и Великие Дмитровичи (14,5 млн грн).

Цены в городах и регионах

Среди областных центров самые дорогие дома традиционно в Киеве – медианная цена 9,6 млн грн. Далее следуют Львов (7,5 млн грн), Ужгород (7,1 млн грн), Одесса (6,6 млн грн), Ивано-Франковск (5,4 млн грн), Черновцы (5,2 млн грн), Луцк и Тернополь (3,8 млн грн), Ровно (3,7 млн грн), Винница и Харьков (3,3 млн грн). Самые низкие цены в Чернигове (1 млн грн), Запорожье (1,2 млн грн) и Николаеве (1,3 млн грн).

Самые дорогие дома сосредоточены в Киевской области (медианная цена 4,8 млн грн), на втором месте Закарпатская область (4,1 млн грн), далее – Львовская (3,8 млн грн), Ивано-Франковская (3,6 млн грн) и Одесская (3,3 млн грн). Более низкие медианные цены зафиксированы в Черкасской (869 тыс. грн), Николаевской (835 тыс. грн), Сумской (697 тыс. грн), Донецкой (538 тыс. грн) и Черниговской (420 тыс. грн) областях.

В целом, чем дальше от фронта, тем выше стоимость частных домов. Элитное жилье сосредоточено преимущественно в Киевской области и западных регионах Украины.

Напомним

OLX Недвижимость проанализировала годовую динамику медианных цен на квартиры в крупных городах Украины. Наибольший рост зафиксирован в Харькове, где двухкомнатные квартиры подорожали на 24%.

Алла Киосак

