Не Київ і не Буковель: де в Україні продають найдорожчі будинки

Попри війну ринок елітної нерухомості в Україні не зупиняється. OLX Нерухомість проаналізували, де знаходяться та скільки коштують найдорожчі будинки в Україні, передає УНН.

Деталі

За даними OLX Нерухомість, серед усіх населених пунктів України найдорожчі будинки продаються у селах Київської області. Найвища медіанна вартість – у селі Плюти, де купівля приватного будинку коштує в середньому 47,5 млн грн. Інші села з високими цінами: Козин (39,6 млн грн), Лебедівка (31,3 млн грн), Лісники (25 млн грн), Козинці (20,5 млн грн), Романків (17,6 млн грн), Ходосівка (15,9 млн грн), Мощун (15,7 млн грн), Кременище (15,4 млн грн) та Великі Дмитровичі (14,5 млн грн).

Ціни у містах та регіонах

Серед обласних центрів найдорожчі будинки традиційно у Києві – медіанна ціна 9,6 млн грн. Далі йдуть Львів (7,5 млн грн), Ужгород (7,1 млн грн), Одеса (6,6 млн грн), Івано-Франківськ (5,4 млн грн), Чернівці (5,2 млн грн), Луцьк та Тернопіль (3,8 млн грн), Рівне (3,7 млн грн), Вінниця та Харків (3,3 млн грн). Найнижчі ціни у Чернігові (1 млн грн), Запоріжжі (1,2 млн грн) та Миколаєві (1,3 млн грн).

Найдорожчі будинки зосереджені у Київській області (медіанна ціна 4,8 млн грн), на другому місці Закарпатська область (4,1 млн грн), далі – Львівська (3,8 млн грн), Івано-Франківська (3,6 млн грн) та Одеська (3,3 млн грн). Нижчі медіанні ціни зафіксовані у Черкаській (869 тис. грн), Миколаївській (835 тис. грн), Сумській (697 тис. грн), Донецькій (538 тис. грн) та Чернігівській (420 тис. грн) областях.

Загалом, чим далі від фронту, тим вища вартість приватних будинків. Елітне житло зосереджене переважно у Київській області та західних регіонах України.

