МИД Украины расширил доступ к консульским услугам за рубежом: добавились 24 учреждения в 20 странах

С 15 июля перечень зарубежных дипломатических учреждений Украины, которые осуществляют предоставление услуг с использованием Госреестра актов гражданского состояния граждан, увеличился почти вдвое. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел, пишет УНН.

Доступ к реестру дополнительно получили еще 24 учреждения в 20 странах. Это посольства Украины в Австрии, Алжире, Бельгии, Великобритании, Армении, Испании, Марокко, Молдове, Нидерландах, Норвегии, ОАЭ, Румынии, Таджикистане, Туркменистане, Венгрии, Финляндии, Франции, Хорватии и Швеции, консульства в Эдинбурге, Бельце, Дубае, Ниредьгазе и Брно, - говорится в сообщении

Детали

Таким образом, доступ к этому реестру с 15 июля будут иметь в целом 48 учреждений в 31 стране Европы, Северной Америки, Азии и Океании, а также Африки и Ближнего Востока.

В ведомстве пояснили, что доступ к Государственному реестру актов гражданского состояния означает, что граждане Украины смогут получить повторные свидетельства, выданные органами ГРАГС на территории Украины (о рождении, о смерти, об изменении имени, о браке, о расторжении брака); выписки из Реестра о проведенной регистрации акта (о рождении, о смерти, об изменении имени, о браке, о расторжении брака). Отныне дополнительные зарубежные дипломатические учреждения будут предоставлять такие услуги и проводить другую работу в направлении государственной регистрации актов гражданского состояния с использованием средств реестра.

МИД работает над тем, чтобы консульские услуги для наших граждан за рубежом были как можно более доступными, а их перечень постоянно расширялся. Сейчас мы делаем самое большое одномоментное расширение географии доступа к Государственному реестру актов гражданского состояния граждан. Это создает новые возможности для граждан Украины, которые находятся в этих двадцати странах, демонстрирует им заботу Украинского государства, - заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Министерство иностранных дел продолжит работу по упрощению доступа к консульским услугам за рубежом и подключению к указанному реестру всех зарубежных дипломатических учреждений до первой половины следующего года.

Для помощи украинским беженцам в возвращении домой запускают платформу с участием ООН - Минэкономики