Зеленський отримав премію Евальда фон Клейста та згадав Орбана
Київ • УНН
Президент Зеленський 14 лютого 2026 року отримав премію Евальда фон Клейста від імені українського народу. У своїй промові він подякував лідерам європейських країн, керівництву ЄС, президенту США та Азербайджану, а також згадав Віктора Орбана.
Президент України Володимир Зеленський виступив на церемонії нагородження премією Евальда фон Клейста 14 лютого 2026 року. Запис промови опублікований на YouTube-каналі Офісу Президента, передає УНН.
Деталі
Дана премія була присуджена українському народу "за мужність, самопожертву та непохитну рішучість захищати свою свободу та свободу всієї Європи".
Премію від імені українців отримав президент Володимир Зеленський. У своїй промові він подякував лідерам європейських країн, а також керівництву ЄС в особі Урсули фон дер Ляєн, президенту США Дональду Трампу і президенту Азербайджану Ільхаму Алієву.
Окремо Зеленський знову згадав Віктора Орбана, очільника уряду Угорщини.
Він підштовхує всіх у Європі бути кращими
Додатково
Президент Зеленський заявив, що Україна тримає європейський фронт. Він наголосив, що деякі політики можуть думати про особисті інтереси, а не про зупинку російських танків. Одним з цих політиків він назвав Віктора Орбана.
У відповідь Орбан знову заявив, що Україна не може стати членом Європейського Союзу.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, під час якої поінформував про загальну ситуацію в українській енергосистемі та наслідки російських ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури.
Під час зустрічі Алієв звинуватив росіян у цілеспрямованих ударах по посольству Азербайджану в Україні.
Також Володимир Зеленський провів зустріч із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, під час якої сторони детально обговорили подальше наповнення та розвиток програми PURL.
Крім того, Володимир Зеленський зустрівся з державним секретарем США Марком Рубіо на полях Мюнхенської конференції з безпеки.