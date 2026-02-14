Зеленский получил премию Эвальда фон Клейста и упомянул Орбана
Киев • УНН
Президент Зеленский 14 февраля 2026 года получил премию Эвальда фон Клейста от имени украинского народа. В своей речи он поблагодарил лидеров европейских стран, руководство ЕС, президента США и Азербайджана, а также упомянул Виктора Орбана.
Президент Украины Владимир Зеленский выступил на церемонии награждения премией Эвальда фон Клейста 14 февраля 2026 года. Запись речи опубликована на YouTube-канале Офиса Президента, передает УНН.
Детали
Данная премия была присуждена украинскому народу "за мужество, самопожертвование и непоколебимую решимость защищать свою свободу и свободу всей Европы".
Премию от имени украинцев получил президент Владимир Зеленский. В своей речи он поблагодарил лидеров европейских стран, а также руководство ЕС в лице Урсулы фон дер Ляйен, президента США Дональда Трампа и президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Отдельно Зеленский снова упомянул Виктора Орбана, главу правительства Венгрии.
Он подталкивает всех в Европе быть лучше
Дополнительно
Президент Зеленский заявил, что Украина держит европейский фронт. Он подчеркнул, что некоторые политики могут думать о личных интересах, а не об остановке российских танков. Одним из этих политиков он назвал Виктора Орбана.
В ответ Орбан снова заявил, что Украина не может стать членом Европейского Союза.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, во время которой проинформировал об общей ситуации в украинской энергосистеме и последствиях российских ударов по объектам энергетической инфраструктуры.
Во время встречи Алиев обвинил россиян в целенаправленных ударах по посольству Азербайджана в Украине.
Также Владимир Зеленский провел встречу с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, во время которой стороны детально обсудили дальнейшее наполнение и развитие программы PURL.
Кроме того, Владимир Зеленский встретился с государственным секретарем США Марком Рубио на полях Мюнхенской конференции по безопасности.