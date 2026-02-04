$43.190.22
"Сталевий дикобраз": Politico дізналося про "план Б" України для захисту після війни, якщо гарантії безпеки виявляться марними
09:59 • 6322 перегляди
Україна, США та росія розпочали новий раунд перемовин в Абу-Дабі - Умєров
09:58 • 1900 перегляди
Україна отримала першу партію американського СПГ у 2026 році - Нафтогаз
07:36 • 9360 перегляди
Politico дізналося про очікування "більш перспективних" переговорів в Абу-Дабі і шансів на "завершення конфлікту"
3 лютого, 22:15 • 24938 перегляди
Трамп про порушене "енергетичне перемир'я": путін дотримав слова, пауза закінчилася
3 лютого, 19:39 • 42829 перегляди
Трамп не здивований атакою росії на Україну цієї ночі - Білий дім
3 лютого, 18:25 • 35687 перегляди
рф відповіла рекордом балістики на прохання Трампа: Зеленський очікує на реакцію США після ударів рф по енергетиці
3 лютого, 16:50 • 35755 перегляди
Генсек НАТО Рютте відвідав київську ТЕЦ, яку вночі атакувала росія
Ексклюзив
3 лютого, 16:41 • 32996 перегляди
Три рівні пенсій замість одного: як держава хоче змінити систему і хто за це заплатить
3 лютого, 16:33 • 20854 перегляди
Сенатор Грем закликав Трампа постачати Україні ракети Tomahawk після нової масованої атаки рф
Зеленський назвав регіони з найскладнішою ситуацією з електрикою і анонсував Ставку

Київ • УНН

 • 294 перегляди

Президент Володимир Зеленський повідомив про найскладнішу ситуацію з електрикою у столичному регіоні, Харкові, Сумщині та Полтавщині. У Києві збільшать кількість бригад для ротації через виснаженість працівників.

Зеленський назвав регіони з найскладнішою ситуацією з електрикою і анонсував Ставку

Найскладніша ситуація з електрикою на сьогодні у столичному регіоні, Харкові та області, Сумщині та Полтавщині, у Києві бригад побільшає для ротації, адже "люди виснажені", є доручення уряду а також на Ставку, повідомив Президент Володимир Зеленський у середу у соцмережах, пише УНН.

Провів щоденний селектор по надзвичайній ситуації в енергетиці після російських ударів. Станом на сьогодні найбільш складна ситуація в Києві та області, у Харкові та області, на Сумщині, Полтавщині. Важко і в інших областях Центральної України, зокрема на Дніпровщині та Черкащині

- повідомив Зеленський.

Київ

За даними Президента, лише в Києві зараз працюють більш ніж 200 бригад, і, "за звітом Міністерства енергетики, кількість бригад буде збільшена, щоб забезпечити ротацію працівників бригад – люди виснажені".

"Більш ніж 1100 багатоквартирних будинків у кількох районах столиці без опалення, і по кожному такому будинку має бути відповідь по чіткому терміну відновлення постачання тепла й гарантованому забезпеченню людей можливостями обігріву й підтримки", - вказав Президент.

Запоріжжя

"Детально обговорили умови захисту Запоріжжя від дронів, постачання дронів-перехоплювачів і наявність підготовлених екіпажів. Були окремі доручення щодо цього для командувача Повітряних сил ЗСУ та міністра оборони України", - зазначив Зеленський.

Харківщина та інші області

"Доповідали по Харкову та забезпеченню громад Харківщини, по ситуації на Сумщині, Чернігівщині, Київщині, у містах Дніпровщини, Черкаській та Полтавській областях, у Херсоні, Одесі та області, на Донеччині, у Вінницькій та Чернівецькій областях, на Житомирщині. Доручив Премʼєр-міністру України підготувати на сьогоднішній вечір конкретні дані щодо обсягів необхідної додаткової підтримки українців у громадах по всій країні", - вказав Зеленський.

Ставка

"Є також окремі доручення на Ставку. Вдячний усім, хто працює заради людей", - підсумував Зеленський.

Юлія Шрамко

