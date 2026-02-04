Зеленський назвав регіони з найскладнішою ситуацією з електрикою і анонсував Ставку

Найскладніша ситуація з електрикою на сьогодні у столичному регіоні, Харкові та області, Сумщині та Полтавщині, у Києві бригад побільшає для ротації, адже "люди виснажені", є доручення уряду а також на Ставку, повідомив Президент Володимир Зеленський у середу у соцмережах, пише УНН.

Провів щоденний селектор по надзвичайній ситуації в енергетиці після російських ударів. Станом на сьогодні найбільш складна ситуація в Києві та області, у Харкові та області, на Сумщині, Полтавщині. Важко і в інших областях Центральної України, зокрема на Дніпровщині та Черкащині - повідомив Зеленський.

Київ

За даними Президента, лише в Києві зараз працюють більш ніж 200 бригад, і, "за звітом Міністерства енергетики, кількість бригад буде збільшена, щоб забезпечити ротацію працівників бригад – люди виснажені".

"Більш ніж 1100 багатоквартирних будинків у кількох районах столиці без опалення, і по кожному такому будинку має бути відповідь по чіткому терміну відновлення постачання тепла й гарантованому забезпеченню людей можливостями обігріву й підтримки", - вказав Президент.

Запоріжжя

"Детально обговорили умови захисту Запоріжжя від дронів, постачання дронів-перехоплювачів і наявність підготовлених екіпажів. Були окремі доручення щодо цього для командувача Повітряних сил ЗСУ та міністра оборони України", - зазначив Зеленський.

Харківщина та інші області

"Доповідали по Харкову та забезпеченню громад Харківщини, по ситуації на Сумщині, Чернігівщині, Київщині, у містах Дніпровщини, Черкаській та Полтавській областях, у Херсоні, Одесі та області, на Донеччині, у Вінницькій та Чернівецькій областях, на Житомирщині. Доручив Премʼєр-міністру України підготувати на сьогоднішній вечір конкретні дані щодо обсягів необхідної додаткової підтримки українців у громадах по всій країні", - вказав Зеленський.

Ставка

"Є також окремі доручення на Ставку. Вдячний усім, хто працює заради людей", - підсумував Зеленський.