Зеленский назвал регионы с самой сложной ситуацией с электричеством и анонсировал Ставку

Самая сложная ситуация с электричеством на сегодня в столичном регионе, Харькове и области, Сумской и Полтавской областях, в Киеве бригад станет больше для ротации, ведь "люди истощены", есть поручения правительству, а также на Ставку, сообщил Президент Владимир Зеленский в среду в соцсетях, пишет УНН.

Провел ежедневный селектор по чрезвычайной ситуации в энергетике после российских ударов. По состоянию на сегодня наиболее сложная ситуация в Киеве и области, в Харькове и области, на Сумщине, Полтавщине. Трудно и в других областях Центральной Украины, в частности на Днепровщине и Черкасщине - сообщил Зеленский.

Киев

По данным Президента, только в Киеве сейчас работают более 200 бригад, и, "по отчету Министерства энергетики, количество бригад будет увеличено, чтобы обеспечить ротацию работников бригад – люди истощены".

"Более 1100 многоквартирных домов в нескольких районах столицы без отопления, и по каждому такому дому должен быть ответ по четкому сроку восстановления поставок тепла и гарантированному обеспечению людей возможностями обогрева и поддержки", - указал Президент.

Запорожье

"Подробно обсудили условия защиты Запорожья от дронов, поставки дронов-перехватчиков и наличие подготовленных экипажей. Были отдельные поручения по этому для командующего Воздушными силами ВСУ и министра обороны Украины", - отметил Зеленский.

Харьковщина и другие области

"Докладывали по Харькову и обеспечению громад Харьковщины, по ситуации на Сумщине, Черниговщине, Киевщине, в городах Днепровщины, Черкасской и Полтавской областях, в Херсоне, Одессе и области, на Донетчине, в Винницкой и Черновицкой областях, на Житомирщине. Поручил Премьер-министру Украины подготовить на сегодняшний вечер конкретные данные по объемам необходимой дополнительной поддержки украинцев в громадах по всей стране", - указал Зеленский.

Ставка

"Есть также отдельные поручения на Ставку. Благодарен всем, кто работает ради людей", - подытожил Зеленский.