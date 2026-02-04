Зеленский назвал регионы с самой сложной ситуацией с электричеством и анонсировал Ставку

$43.190.22
50.950.04
ukenru
10:29 • 4396 просмотра
"Стальной дикобраз": Politico узнало о "плане Б" Украины для защиты после войны, если гарантии безопасности окажутся бесполезными
09:59 • 6706 просмотра
Украина, США и россия начали новый раунд переговоров в Абу-Даби - Умеров
09:58 • 2144 просмотра
Украина получила первую партию американского СПГ в 2026 году - Нафтогаз
07:36 • 9638 просмотра
Politico узнало об ожиданиях "более перспективных" переговоров в Абу-Даби и шансах на "завершение конфликта"
3 февраля, 22:15 • 25076 просмотра
Трамп о нарушенном "энергетическом перемирии": Путин сдержал слово, пауза закончилась
3 февраля, 19:39 • 42989 просмотра
Трамп не удивлен атакой россии на Украину этой ночью – Белый дом
3 февраля, 18:25 • 35758 просмотра
рф ответила рекордом баллистики на просьбу Трампа: Зеленский ожидает реакции США после ударов рф по энергетике
3 февраля, 16:50 • 35795 просмотра
Генсек НАТО Рютте посетил киевскую ТЭЦ, которую ночью атаковала россияPhoto
Эксклюзив
3 февраля, 16:41 • 33023 просмотра
Три уровня пенсий вместо одного: как государство хочет изменить систему и кто за это заплатит
3 февраля, 16:33 • 20871 просмотра
Сенатор Грэм призвал Трампа поставлять Украине ракеты Tomahawk после новой массированной атаки рф
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−10°
3.5м/с
71%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
российская атака на Одессу: повреждены школа, детсад и жилые домаPhoto4 февраля, 04:32 • 7504 просмотра
Оккупанты подрываются на собственных минах в дельте Днепра – отчет "АТЕШ"4 февраля, 05:00 • 9330 просмотра
Снегопады в Японии: число жертв возросло до 35 человек, снежный покров превышает 2, а местами и 4 метраPhoto4 февраля, 05:46 • 21751 просмотра
В Одесской области из-за атаки рф повреждена критическая инфраструктура, есть пострадавший: показали последствияPhotoVideo06:41 • 9122 просмотра
Переговоры в Абу-Даби: россияне не идут ни на какие уступки по Украине - ISW07:33 • 26483 просмотра
публикации
Активисты StopOdrex запустили Telegram-канал после третьей блокировки сайта клиникой11:15 • 1966 просмотра
От одной трагедии к системной проблеме: как скандальная клиника пытается изменить фокус внимания в "Деле Odrex"3 февраля, 14:37 • 42524 просмотра
Давление на стратегический бизнес: что стоит за делами против группы авиакомпаний Романа Милешко3 февраля, 14:17 • 44353 просмотра
Нарушение прав военнослужащих: куда и с какими именно жалобами можно обращаться3 февраля, 06:30 • 83132 просмотра
Президент FIFA готов вернуть Россию в международный футбол: в УАФ и МИД отреагировалиVideo2 февраля, 18:38 • 91679 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Илон Маск
Сергей Лысак
Рустем Умеров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Абу-Даби
Европа
Реклама
УНН Lite
"Дальше больше, но без детей": Осадчая и Горбунов о девяти годах брака3 февраля, 18:03 • 18958 просмотра
Monokate удивила новым образом: Екатерина Павленко стала платиновой блондинкой перед Нацотбором на "Евровидение-2026"Video3 февраля, 16:57 • 19220 просмотра
Лилия Ребрик показала, как ее дочь занимается гимнастикойPhoto3 февраля, 14:20 • 22282 просмотра
Тарас Цымбалюк признался, что реалити "Холостяк" не оправдало его ожиданийPhoto3 февраля, 11:58 • 29113 просмотра
Победительнице "Холостяка-13" отказали в регистрации брака: известна причинаPhoto2 февраля, 19:01 • 39537 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Отопление
Золото

Зеленский назвал регионы с самой сложной ситуацией с электричеством и анонсировал Ставку

Киев • УНН

 • 426 просмотра

Президент Владимир Зеленский сообщил о самой сложной ситуации с электричеством в столичном регионе, Харькове, Сумской и Полтавской областях. В Киеве увеличат количество бригад для ротации из-за истощенности работников.

Зеленский назвал регионы с самой сложной ситуацией с электричеством и анонсировал Ставку

Самая сложная ситуация с электричеством на сегодня в столичном регионе, Харькове и области, Сумской и Полтавской областях, в Киеве бригад станет больше для ротации, ведь "люди истощены", есть поручения правительству, а также на Ставку, сообщил Президент Владимир Зеленский в среду в соцсетях, пишет УНН.

Провел ежедневный селектор по чрезвычайной ситуации в энергетике после российских ударов. По состоянию на сегодня наиболее сложная ситуация в Киеве и области, в Харькове и области, на Сумщине, Полтавщине. Трудно и в других областях Центральной Украины, в частности на Днепровщине и Черкасщине

- сообщил Зеленский.

Киев

По данным Президента, только в Киеве сейчас работают более 200 бригад, и, "по отчету Министерства энергетики, количество бригад будет увеличено, чтобы обеспечить ротацию работников бригад – люди истощены".

"Более 1100 многоквартирных домов в нескольких районах столицы без отопления, и по каждому такому дому должен быть ответ по четкому сроку восстановления поставок тепла и гарантированному обеспечению людей возможностями обогрева и поддержки", - указал Президент.

Запорожье

"Подробно обсудили условия защиты Запорожья от дронов, поставки дронов-перехватчиков и наличие подготовленных экипажей. Были отдельные поручения по этому для командующего Воздушными силами ВСУ и министра обороны Украины", - отметил Зеленский.

Харьковщина и другие области

"Докладывали по Харькову и обеспечению громад Харьковщины, по ситуации на Сумщине, Черниговщине, Киевщине, в городах Днепровщины, Черкасской и Полтавской областях, в Херсоне, Одессе и области, на Донетчине, в Винницкой и Черновицкой областях, на Житомирщине. Поручил Премьер-министру Украины подготовить на сегодняшний вечер конкретные данные по объемам необходимой дополнительной поддержки украинцев в громадах по всей стране", - указал Зеленский.

Ставка

"Есть также отдельные поручения на Ставку. Благодарен всем, кто работает ради людей", - подытожил Зеленский.

Юлия Шрамко

ПолитикаКиевКиевская область
Техника
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Отопление
Кабинет Министров Украины
Социальная сеть
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Черновицкая область
Донецкая область
Винницкая область
Житомирская область
Сумская область
Черкасская область
Полтавская область
Министерство энергетики Украины
Черниговская область
Военно-воздушные силы Украины
Владимир Зеленский
Запорожье
Одесса
Херсон
Киев
Харьков