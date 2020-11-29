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Суперечливість дій НАБУ в питанні екстрадиції Бахматюка може привести до її зриву - ЗМІ

Київ • УНН

 • 16082 перегляди

КИЇВ. 29 листопада. УНН. Дії НАБУ в справі VAB Банку і запиту на екстрадицію і арешт голови фінустанови Олега Бахматюка несуть загрозу як самому арешту, так і правовому іміджу України. Про це йдеться в статті “Суд, якого не було. Як в НАБУ "домальовували“ справу Бахматюка”, опублікованій виданням Delo.ua, передає УНН.

“Скандал навколо VAB Банку і 1,2 мільярда втрачених кредитних гривень: на поверхні — чергова епопея навколо жаданих банківських активів, а "під водою“ - трохи інша історія, що так сильно нагадує банальне політичне замовлення, для виконання якого була залучена зокрема проамериканська "розвідгрупа“ або, як "кажуть в народі“ — НАБУ, та й суди з прокуратурою підсобили — давньої, ще тієї, з старого режиму”, — йдеться в публікації.

Автор нагадує, що в листопаді 2019 року НАБУ визнав главу банку Олега Бахматюка і ще сімох членів правління підозрюваним в незаконному виведенні коштів з фінустанови і змові з посадовими особами НБУ.

“Правда, на той момент Бахматюк перебуває за кордоном. Розуміючи, що "справа пахне смаженим“, а саме — оголошенням в міжнародний розшук, сторона захисту вдається до превентивних заходів. 29 листопада адвокати повідомляють українським правоохоронним органам про місцезнаходження Бахматюка. Незважаючи на відсутність підстав, вже 13 грудня детектив НАБУ вносить постанову про оголошення Бахматюка в міжнародний розшук. Незабаром досудове розслідування закривають, матеріали за підозрою Бахматюка переростають в окреме кримінальне провадження. Детективи НАБУ спробували вручити повістку і підозру в обхід закону на території Австрії, при цьому здійснюючи слідчі дії на території іншої держави без повідомлення цій державі. Іншими словами, українські антикорупціонери попутно вчинили грубе втручання в суверенітет іншої держави”, — підкреслює він.

Уже в квітні 2020 року слідчий суддя не визнав дійсним оголошення в міжнародний розшук, проте після втручання прокуратури Вищий антикорупційний суд все ж ухвалив рішення про арешт Бахматюка заочно.

“За наявною інформацією, і сам Ситник навідувався у даній справі в антикорупційний суд під час розглядів. Ні підозри, ні повістки від НАБУ олігарх не дочекався і до цього дня. При цьому антикорупціонери намагаються домогтися екстрадиції олігарха, проте в Офісі Генпрокурора запит на екстрадицію повертають — про місцезнаходження Бахматюка слідчі органи були офіційно повідомлені”, — наголошується в публікації.

У статті вказується, що подібні дії можуть привести до неможливості арешту Бахматюка і репутаційних втрат.

“Можна нарватися на горезвісні "європейські права людини“ і тоді вже арешт Бахматюка за кордоном можуть визнати порушенням прав на особисту недоторканність. Адже це рішення базується на незаконному оголошенні в міжнародний розшук. Не виключено, що НАБУ має намір робити все можливе, щоб домогтися відмови у видачі Бахматюка, при цьому "вмивши руки“, мовляв, ми зробили все можливе, і нарікаючи на надмірну ліберальність "європейських поглядів в питанні прав злочинців“. Або ж це спроба "замазати“ власні промахи, допущені в поспішних спробах будь-якою ціною зловити "горе-банкіра“. Як би там не було, а питання вже не лише тільки у видачі підозрюваного. Адже подібне правоохоронне свавілля з боку НАБУ стає серйозною іміджевою загрозою: Україна ризикує на весь світ уславитися країною, де права людини під час слідчих дій нічим не захищені”, — підкреслює автор публікації.

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