США пригрозили Європі наслідками через обмеження для Starlink - FT

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Європейські компанії зіткнуться з "руйнівними" заходами у відповідь з боку Вашингтона, якщо Брюссель продовжить з планами щодо обмеження доступу американських конкурентів, таких як SpaceX Ілона Маска, до частин європейського ринку. Про це попередив посол США в ЄС Ендрю Паздер в інтерв'ю Financial Times, пише УНН.

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Попередження Ендрю Паздера пролунало після того, як Європейська комісія цього року запропонувала зарезервувати частину свого частотного діапазону, що дозволяє смартфонам безпосередньо підключатися до супутників, для європейських гравців. Це обмежить частоти для китайських та американських компаній, таких як SpaceX, яка керує супутниковою мережею Starlink.

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На запитання, чи повинні європейські компанії побоюватися заходів у відповідь, Паздер відповів FT, що вони "повинні бути обережними, що це може статися, і це буде дуже руйнівним для цих компаній", враховуючи розмір американського ринку.

Запропоновані зміни у розподілі частот блоку вже викликали різку критику з боку SpaceX, яка попередила, що цей крок може призвести до погіршення зв'язку в Україні, де її сервіс Starlink має вирішальне значення для цивільного та військового зв'язку з часів повномасштабного вторгнення росії, зазначає видання.

Запропоновані зміни є частиною ширших зусиль щодо зміцнення технологічного суверенітету Європи.

Європейські політики прагнуть зменшити свою залежність від американських технологій на тлі побоювань щодо непередбачуваності президента США Дональда Трампа та ризику залежності від іноземних компаній для критично важливої ​​інфраструктури.

Європейська комісія представила закон про розвиток хмарних технологій та штучного інтелекту (Cloud and AI Development Act), який запроваджуватиме вимоги щодо суверенітету для постачальників конфіденційних хмарних послуг, водночас прагнучи допомогти європейським технологічним компаніям розширюватися та надавати альтернативи американським технологічним компаніям.

Паздер сказав, що визнає право Європи захищати конфіденційну урядову інформацію, але застеріг від використання законодавства для надання переваг вітчизняним компаніям за рахунок американських конкурентів.

"Якщо метою є зробити Сполучені Штати менш конкурентоспроможними, я думаю, що це не є законною метою такого законодавства, - сказав Паздер. - Ви не зробите європейські компанії більш конкурентоспроможними, зробивши американські компанії менш конкурентоспроможними.

"У нас є найкращі в своєму класі продукти в цій галузі. Це надійні продукти, це перевірені продукти. Нам не потрібна якась синхронізована посередність", - вказав він.

Посол також поставив під сумнів, чи справді впровадження ЄС свого закону про цифрові ринки (Digital Markets Act), який має на меті обмежити вплив найбільших технологічних компаній світу, спрямоване на покращення конкуренції чи радше на отримання доходів для європейського бюджету, враховуючи багатомільярдні штрафи для американських компаній.

"Починаєш задаватися питанням, чи намагаємося ми боротися з конкуренцією на цифровому ринку, чи намагаємося отримувати дохід від американських компаній на благо Європи?" - сказав він.

Паздер стверджував, що амбіції Європи щодо зміцнення власної технологічної галузі ризикують бути підірваними її регуляторним підходом та перешкоджанням інвестиціям з боку американських компаній, оскільки американські технологічні компанії дедалі більше розчаровуються регуляторними обмеженнями та штрафами ЄС.

Замість того, щоб намагатися стримувати домінування американських компаній, Брюссель та Вашингтон повинні об'єднати зусилля, щоб конкурувати з Китаєм у гонці за розробку штучного інтелекту, сказав Паздер, повторюючи коментарі Трампа про те, що "найгірше, що може статися, це те, що ми програємо ці перегони Китаю".

Посол закликав Європу "відмовитися від цього регуляторного мислення, коли вони намагатимуться зупинити все, тому що ми беремо участь у гонці з Китаєм" — як у сфері штучного інтелекту, так і в квантових обчисленнях.

Він сказав, що США мають інгредієнти, щоб виграти ці перегони, "але було б набагато легше, якби ми працювали з Європою, а не боролися з нею".

Єврокомісія заявила, що пропозиція "стимулює вихід на ринок та диверсифікацію постачальників ЄС, залишаючись відкритою для операторів, що не входять до ЄС".