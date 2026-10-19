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США пригрозили Европе последствиями из-за ограничений для Starlink - FT

Киев • УНН

 • 20324 просмотра

Посол США предупредил ЕС о последствиях ограничения доступа SpaceX к европейским частотам. Брюссель стремится усилить технологический суверенитет.

США пригрозили Европе последствиями из-за ограничений для Starlink - FT
Фото: nasa.gov

Европейские компании столкнутся с "разрушительными" мерами в ответ со стороны Вашингтона, если Брюссель продолжит работу над планами по ограничению доступа американских конкурентов, таких как SpaceX Илона Маска, к отдельным сегментам европейского рынка. Об этом предупредил посол США в ЕС Эндрю Паздер в интервью Financial Times, пишет УНН.

Детали

Предупреждение Эндрю Паздера прозвучало после того, как Европейская комиссия в этом году предложила зарезервировать часть своего частотного диапазона, позволяющего смартфонам напрямую подключаться к спутникам, для европейских игроков. Это ограничит доступ к частотам для китайских и американских компаний, таких как SpaceX, которая управляет спутниковой сетью Starlink.

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На вопрос, должны ли европейские компании опасаться ответных мер, Паздер ответил FT, что им "следует быть осторожными, поскольку это может произойти, и это будет очень разрушительно для этих компаний", учитывая размер американского рынка.

Предлагаемые изменения в распределении частот в блоке уже вызвали резкую критику со стороны SpaceX, которая предупредила, что этот шаг может привести к ухудшению связи в Украине, где её сервис Starlink имеет решающее значение для гражданской и военной связи со времён полномасштабного вторжения россии, отмечает издание.

Предлагаемые изменения являются частью более широких усилий по укреплению технологического суверенитета Европы.

Европейские политики стремятся уменьшить свою зависимость от американских технологий на фоне опасений по поводу непредсказуемости президента США Дональда Трампа и риска зависимости от иностранных компаний в сфере критически важной инфраструктуры.

Европейская комиссия представила закон о развитии облачных технологий и искусственного интеллекта (Cloud and AI Development Act), который введёт требования к суверенитету для поставщиков конфиденциальных облачных услуг, одновременно стремясь помочь европейским технологическим компаниям расширяться и предоставлять альтернативы американским технологическим компаниям.

Паздер сказал, что признаёт право Европы защищать конфиденциальную правительственную информацию, но предостерёг от использования законодательства для предоставления преимуществ отечественным компаниям за счёт американских конкурентов.

"Если целью является сделать Соединённые Штаты менее конкурентоспособными, я думаю, что это не является законной целью такого законодательства, — сказал Паздер. — Вы не сделаете европейские компании более конкурентоспособными, сделав американские компании менее конкурентоспособными.

"У нас есть лучшие в своём классе продукты в этой отрасли. Это надёжные продукты, это проверенные продукты. Нам не нужна какая-то синхронизированная посредственность", — указал он.

Посол также поставил под сомнение, действительно ли внедрение ЕС своего закона о цифровых рынках (Digital Markets Act), направленного на ограничение влияния крупнейших технологических компаний мира, нацелено на улучшение конкуренции или скорее на получение доходов для европейского бюджета, учитывая многомиллиардные штрафы для американских компаний.

"Начинаешь задаваться вопросом, пытаемся ли мы бороться с конкуренцией на цифровом рынке или пытаемся получать доход от американских компаний на благо Европы?" — сказал он.

Паздер утверждал, что амбиции Европы по укреплению собственной технологической отрасли рискуют быть подорваны её регуляторным подходом и препятствованием инвестициям со стороны американских компаний, поскольку американские технологические компании всё больше разочаровываются в регуляторных ограничениях и штрафах ЕС.

Вместо того чтобы пытаться сдерживать доминирование американских компаний, Брюссель и Вашингтон должны объединить усилия, чтобы конкурировать с Китаем в гонке по разработке искусственного интеллекта, сказал Паздер, повторив комментарии Трампа о том, что "худшее, что может произойти, — это то, что мы проиграем эту гонку Китаю".

Посол призвал Европу "отказаться от этого регуляторного мышления, когда они пытаются остановить всё, потому что мы участвуем в гонке с Китаем" — как в сфере искусственного интеллекта, так и в области квантовых вычислений.

Он сказал, что у США есть все составляющие, чтобы выиграть эту гонку, "но было бы гораздо легче, если бы мы работали с Европой, а не боролись с ней".

Еврокомиссия заявила, что предложение "стимулирует выход на рынок и диверсификацию поставщиков ЕС, оставаясь открытым для операторов, не входящих в ЕС".

Юлия Шрамко

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