В Україні збільшать виробництво турелей для протидії "шахедам" - Зеленський дав доручення
Київ • УНН
Зеленський повідомив про збільшення замовлень на турелі для протидії «шахедам». Також доручено посилити логістичні контакти з країнами Балтії.
Президент України Володимир Зеленський разом із Головнокомандувачем ЗСУ визначили додаткові спроможності по виробництву турелей, які показали себе дуже добре у протидії "шахедам", передає УНН.
Разом із міністром оборони, Головнокомандувачем ЗСУ та командувачем Повітряних Сил визначили додаткові спроможності по виробництву турелей, які показали себе дуже добре у протидії "шахедам". Збільшуємо замовлення, і важливо максимально прискорити всі процеси: організаційні, фінансові та виробничі
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Крім того, за словами Глави держави, є доручення щодо контактів із державами Балтії в контексті підтримки логістики – "очікую на доповідь МЗС України щодо цього".
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