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В Україні збільшать виробництво турелей для протидії "шахедам" - Зеленський дав доручення

Київ • УНН

 • 418 перегляди

Зеленський повідомив про збільшення замовлень на турелі для протидії «шахедам». Також доручено посилити логістичні контакти з країнами Балтії.

В Україні збільшать виробництво турелей для протидії "шахедам" - Зеленський дав доручення
Зенітна турель для Sky Sentinel. Фото: UNITED 24

Президент України Володимир Зеленський разом із Головнокомандувачем ЗСУ визначили додаткові спроможності по виробництву турелей, які показали себе дуже добре у протидії "шахедам", передає УНН.

Разом із міністром оборони, Головнокомандувачем ЗСУ та командувачем Повітряних Сил визначили додаткові спроможності по виробництву турелей, які показали себе дуже добре у протидії "шахедам". Збільшуємо замовлення, і важливо максимально прискорити всі процеси: організаційні, фінансові та виробничі 

- повідомив Зеленський після селектора.

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Крім того, за словами Глави держави, є доручення щодо контактів із державами Балтії в контексті підтримки логістики – "очікую на доповідь МЗС України щодо цього". 

У Повітряних силах заявили про перші збиття реактивних дронів рф з турелей05.10.26, 13:13 • 10593 перегляди

Антоніна Туманова

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Україна