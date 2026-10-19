В Україні збільшать виробництво турелей для протидії "шахедам" - Зеленський дав доручення

Президент України Володимир Зеленський разом із Головнокомандувачем ЗСУ визначили додаткові спроможності по виробництву турелей, які показали себе дуже добре у протидії "шахедам", передає УНН.

Разом із міністром оборони, Головнокомандувачем ЗСУ та командувачем Повітряних Сил визначили додаткові спроможності по виробництву турелей, які показали себе дуже добре у протидії "шахедам". Збільшуємо замовлення, і важливо максимально прискорити всі процеси: організаційні, фінансові та виробничі