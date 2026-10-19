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В Украине увеличат производство турелей для противодействия "шахедам" — Зеленский дал поручение

Киев • УНН

 • 1292 просмотра

Зеленский сообщил об увеличении заказов на турели для противодействия "шахедам". Также поручено усилить логистические контакты со странами Балтии.

В Украине увеличат производство турелей для противодействия "шахедам" — Зеленский дал поручение
Зенитная турель для Sky Sentinel. Фото: UNITED 24

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с Главнокомандующим ВСУ определили дополнительные мощности по производству турелей, которые очень хорошо показали себя в противодействии "шахедам", передает УНН.

Вместе с министром обороны, Главнокомандующим ВСУ и командующим Воздушных сил определили дополнительные мощности по производству турелей, которые очень хорошо показали себя в противодействии "шахедам". Увеличиваем заказы, и важно максимально ускорить все процессы: организационные, финансовые и производственные 

- сообщил Зеленский после селектора.

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Кроме того, по словам Главы государства, есть поручение по контактам с государствами Балтии в контексте поддержки логистики – "ожидаю доклад МИД Украины по этому поводу". 

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Антонина Туманова

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Украина