В Украине увеличат производство турелей для противодействия "шахедам" — Зеленский дал поручение
Киев • УНН
Зеленский сообщил об увеличении заказов на турели для противодействия "шахедам". Также поручено усилить логистические контакты со странами Балтии.
Президент Украины Владимир Зеленский вместе с Главнокомандующим ВСУ определили дополнительные мощности по производству турелей, которые очень хорошо показали себя в противодействии "шахедам", передает УНН.
Вместе с министром обороны, Главнокомандующим ВСУ и командующим Воздушных сил определили дополнительные мощности по производству турелей, которые очень хорошо показали себя в противодействии "шахедам". Увеличиваем заказы, и важно максимально ускорить все процессы: организационные, финансовые и производственные
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Кроме того, по словам Главы государства, есть поручение по контактам с государствами Балтии в контексте поддержки логистики – "ожидаю доклад МИД Украины по этому поводу".
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