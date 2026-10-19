Коли пустять метро до станції "Лісова" та як курсують автобуси - мер Києва дав відповідь

Рух поїздів між станціями "Лісова" та "Академмістечко" у звичайному режимі планують відновити сьогодні ввечері. На станції "Чернігівська" поїзди не зупинятимуться. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає УНН.

За словами міського голови, до ліквідації наслідків атаки на станції "Чернігівська" залучили понад 70 фахівців.

На станції повністю прибрали розбите скло та будівельне сміття. На завершальному етапі роботи з ремонту пошкоджених колій і контактної рейки. Триває відновлення систем електропостачання та управління рухом поїздів. Саме ці роботи є найбільш складними. Тривають вони із ночі.

Рух поїздів між станціями "Лісова" та "Академмістечко" у звичайному режимі плануємо відновити сьогодні ввечері. Поїзди курсуватимуть без зупинки на станції "Чернігівська" — поки її не відремонтують