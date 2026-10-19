Коли пустять метро до станції "Лісова" та як курсують автобуси - мер Києва дав відповідь
Київ • УНН
Рух метро між "Академмістечком" та "Лісовою" відновлять сьогодні ввечері, але без зупинки на «Чернігівській». Для сполучення районів збільшили кількість автобусів.
Рух поїздів між станціями "Лісова" та "Академмістечко" у звичайному режимі планують відновити сьогодні ввечері. На станції "Чернігівська" поїзди не зупинятимуться. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає УНН.
Деталі
За словами міського голови, до ліквідації наслідків атаки на станції "Чернігівська" залучили понад 70 фахівців.
На станції повністю прибрали розбите скло та будівельне сміття. На завершальному етапі роботи з ремонту пошкоджених колій і контактної рейки. Триває відновлення систем електропостачання та управління рухом поїздів. Саме ці роботи є найбільш складними. Тривають вони із ночі.
Рух поїздів між станціями "Лісова" та "Академмістечко" у звичайному режимі плануємо відновити сьогодні ввечері. Поїзди курсуватимуть без зупинки на станції "Чернігівська" — поки її не відремонтують
Додамо
Через пошкодження інфраструктури метро, щоб покращити сполучення між районами міста, в Києві збільшили кількість автобусів на маршрутах № 1-М, 118.
На тимчасовий маршрут № 1-М додали:
▫️3 автобуси, які курсуватимуть між ст. м. "Лісова" та ст. м. "Дарниця";
▫️12 автобусів, які курсуватимуть від ст. м. "Лісова" до ст. м. "Палац спорту".
Це дозволить забезпечити сполучення з центральною частиною міста, зокрема у випадку оголошення повітряної тривоги. Та водночас уникнути надмірного навантаження на ст. м. "Дарниця"
Атака на Київ: дві станції метро зранку будуть зачинені19.10.26, 04:47 • 32780 переглядiв