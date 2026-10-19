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Когда пустят метро до станции "Лесная" и как курсируют автобусы — мэр Киева дал ответ

Киев • УНН

 • 888 просмотра

Движение метро между "Академгородком" и "Лесной" восстановят сегодня вечером, но без остановки на «Черниговской». Для сообщения между районами увеличили количество автобусов.

Когда пустят метро до станции "Лесная" и как курсируют автобусы — мэр Киева дал ответ

Движение поездов между станциями "Лесная" и "Академгородок" в обычном режиме планируют восстановить сегодня вечером. На станции "Черниговская" поезда останавливаться не будут. Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко, передает УНН.

Детали

По словам городского головы, к ликвидации последствий атаки на станции "Черниговская" привлекли более 70 специалистов.

На станции полностью убрали разбитое стекло и строительный мусор. На завершающем этапе находятся работы по ремонту поврежденных путей и контактного рельса. Продолжается восстановление систем электроснабжения и управления движением поездов. Именно эти работы являются наиболее сложными. Они продолжаются с ночи.

Движение поездов между станциями "Лесная" и "Академгородок" в обычном режиме планируем восстановить сегодня вечером. Поезда будут курсировать без остановки на станции "Черниговская" — пока ее не отремонтируют 

- сообщил Кличко.

Добавим

Из-за повреждения инфраструктуры метро, чтобы улучшить сообщение между районами города, в Киеве увеличили количество автобусов на маршрутах № 1-М, 118.

На временный маршрут № 1-М добавили:

▫️3 автобуса, которые будут курсировать между ст. м. "Лесная" и ст. м. "Дарница";

▫️12 автобусов, которые будут курсировать от ст. м. "Лесная" до ст. м. "Дворец спорта".

Это позволит обеспечить сообщение с центральной частью города, в частности в случае объявления воздушной тревоги. И одновременно избежать чрезмерной нагрузки на ст. м. "Дарница" 

- резюмировал Кличко.

Атака на Киев: две станции метро утром будут закрыты19.10.26, 04:47 • 32688 просмотров

Антонина Туманова

Война в УкраинеКиев
Взрывы
Воздушная тревога
Виталий Кличко
Киев