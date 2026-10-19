Експедиції у Тихому океані не вдалося знайти літак Амелії Ергарт - пошуки триватимуть

Фото: Purdue University

Експедиція з пошуку слідів зниклого літака Амелії Ергарт біля віддаленого острова в Південній частині Тихого океану не дала результатів. Про це повідомили дослідники в неділю, 18 жовтня, пише УНН з посиланням на NBC News.

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Дослідники з Інституту археологічної спадщини та Університету Пердью цього місяця вирушили в експедицію "Об'єкт Тарая" (Taraia Object) на Нікумароро, безлюдний кораловий атол в архіпелазі Фенікс, що належить Республіці Кірібаті.

Команда намагалася ідентифікувати аномалію, вперше виявлену на супутникових знімках у 2020 році. Експерти давно підозрювали, що Нікумароро був місцем посадки Ергарт та її штурмана Фреда Нунана, які зникли у липні 1937 року.

Однак експедиція "не знайшла переконливих доказів, що підтверджують гіпотезу про те, що уламки" літака Ергарт знаходяться "в лагуні на віддаленому атолі в Південній частині Тихого океану", йдеться у пресрелізі університету.

"Ми вважаємо, що найімовірніше, що об'єкт був скупченням уламків, що накопичилися тут", — сказав Рік Петтигрю, виконавчий директор ALI, у відеозверненні.

Експедиція визначила, що аномалія, швидше за все, була "скупченням великих дерев, що відклалися вздовж піщаної ями півострова". Коли команда прибула, більша частина "уламків роздробилася і була змита". Залишився лише Y-подібний сегмент, що становить лише невелику частину початкового розміру аномалії, що спостерігалася із супутника.

Поверхня аномалії, що "довгий час асоціювалася з ідеєю, що об'єкт являє собою металеву речовину", виявилася карбонатним шаром, тобто шаром багатого вуглецем осаду.

"Ми досягли своєї мети - визначити, що було об'єктом Тарая, - сказав Петтигрю. - Наша команда, як і раніше, у відмінному настрої і пишається досягнутим".

Ергарт прагнула стати першою жінкою, яка здійснила кругосвітній переліт, коли вона та Нунан зникли на своєму літаку Lockheed Electra 10-E.

Вранці 2 липня 1937 року корабель Берегової охорони США втратив зв'язок з ними, коли вони намагалися долетіти до острова Гауленд на північний захід від Нікумароро.

Експедиція з пошуку літака Ергарт вирушила з Тарави в Республіці Кірібаті 6 жовтня і протягом п'яти днів пливла морем до Нікумароро.

Хоча вона й не розгадала однієї з найбільших загадок світу, експедиція заявила, що її зусилля переконливо підтверджують ширшу гіпотезу про потерпілі аварію кораблі — теорію про те, що Ергарт і Нунан не розбилися в морі, а приземлилися на плоскому рифі Нікумароро і опинилися в ізоляції.

Деякі артефакти, знайдені на острові, вказують на те, що літак Ергарт та Нунана міг приземлитися там, включаючи скляні пляшки 1930-х років та жіночу косметичку, повідомила експедиція.

Під час експедиції було виявлено "чисельну кількість артефактів у результаті морських та наземних археологічних робіт, у тому числі сталеву трубку завдовжки близько 76 см, знайдену в лагуні неподалік півострова Тарая", яка буде додатково вивчена.

"Амелія Ергарт ніколи не здавалася - вона продовжувала розширювати кордони і літати в невідомість, - йдеться у заяві Стіва Шульца, головного юрисконсульта Університету Пердью та члена експедиції. - Цей же вогонь підживлює наші пошуки. Вона продовжувала літати, і ми продовжуватимемо пошуки".

Літак легендарної авіаторки Амелії Ергарт можуть знайти після 89 років пошуків