Экспедиции в Тихом океане не удалось найти самолёт Амелии Эрхарт - поиски продолжатся

Фото: Purdue University

Экспедиция по поиску следов исчезнувшего самолёта Амелии Эрхарт возле отдалённого острова в южной части Тихого океана не дала результатов. Об этом исследователи сообщили в воскресенье, 18 октября, пишет УНН со ссылкой на NBC News.

Детали

Исследователи из Института археологического наследия и Университета Пердью в этом месяце отправились в экспедицию "Объект Тараиа" (Taraia Object) на Никумароро, необитаемый коралловый атолл в архипелаге Феникс, принадлежащий Республике Кирибати.

Команда пыталась идентифицировать аномалию, впервые обнаруженную на спутниковых снимках в 2020 году. Эксперты давно подозревали, что Никумароро был местом посадки Эрхарт и её штурмана Фреда Нунана, которые исчезли в июле 1937 года.

Однако экспедиция "не обнаружила убедительных доказательств, подтверждающих гипотезу о том, что обломки" самолёта Эрхарт находятся "в лагуне на отдалённом атолле в южной части Тихого океана", говорится в пресс-релизе университета.

"Мы считаем, что, скорее всего, объект представлял собой скопление обломков, накопившихся здесь", — сказал Рик Петтигрю, исполнительный директор ALI, в видеообращении.

Экспедиция установила, что аномалия, скорее всего, была "скоплением крупных брёвен, отложившихся вдоль песчаной ямы полуострова". Когда команда прибыла, большая часть "обломков разрушилась и была смыта". Остался лишь Y-образный сегмент, составляющий лишь небольшую часть первоначального размера аномалии, наблюдавшейся со спутника.

Поверхность аномалии, которая "долгое время ассоциировалась с идеей о том, что объект представляет собой металлическое вещество", оказалась карбонатным слоем, то есть слоем богатого углеродом осадка.

"Мы достигли своей цели — определить, чем был объект Тараиа, — сказал Петтигрю. — Наша команда по-прежнему в отличном настроении и гордится достигнутым".

Эрхарт стремилась стать первой женщиной, совершившей кругосветный перелёт, когда она и Нунан исчезли на своём самолёте Lockheed Electra 10-E.

Утром 2 июля 1937 года корабль Береговой охраны США потерял с ними связь, когда они пытались долететь до острова Хауленд к северо-западу от Никумароро.

Экспедиция по поиску самолёта Эрхарт отправилась из Таравы в Республике Кирибати 6 октября и в течение пяти дней плыла морем до Никумароро.

Хотя она и не разгадала одну из величайших загадок мира, экспедиция заявила, что её усилия убедительно подтверждают более широкую гипотезу о потерпевших крушение — теорию о том, что Эрхарт и Нунан не разбились в море, а приземлились на плоском рифе Никумароро и оказались в изоляции.

Некоторые артефакты, найденные на острове, указывают на то, что самолёт Эрхарт и Нунана мог приземлиться там, включая стеклянные бутылки 1930-х годов и женскую косметичку, сообщила экспедиция.

Во время экспедиции было обнаружено "значительное количество артефактов в результате морских и наземных археологических работ, в том числе стальная трубка длиной около 76 см, найденная в лагуне неподалёку от полуострова Тарая", которая будет дополнительно изучена.

"Амелия Эрхарт никогда не сдавалась — она продолжала расширять границы и летать в неизвестность, — говорится в заявлении Стива Шульца, главного юрисконсульта Университета Пердью и члена экспедиции. — Этот же огонь питает наши поиски. Она продолжала летать, и мы будем продолжать поиски".

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