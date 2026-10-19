У Румунії 13-річний школяр із ножем напав на вчительку та учня
Київ • УНН
У Бистриці школяр поранив учительку математики й учня, який намагався їй допомогти. Нападника затримали, обох поранених госпіталізували, їхній стан оцінюють як стабільний.
У румунському місті Бистриця 13-річний учень напав із ножем на вчительку математики та 12-річного школяра, який намагався їй допомогти. Обох постраждалих госпіталізували, їхній стан стабільний. Поліція затримала нападника та розслідує обставини інциденту. Про це повідомляє Digi24, пише УНН.
Деталі
Напад стався в гімназії № 6 "Штефан чел Маре". За інформацією місцевих ЗМІ, 13-річний учень прийшов до школи з ножем, у балаклаві та мотоциклетному шоломі. Він напав на вчительку, яка відчинила йому двері класу. Один з учнів кинувся на допомогу жінці й також отримав поранення.
Двох постраждалих забрали медичні бригади Обласної служби швидкої допомоги, їм надають допомогу. Зловмисника затримали.
За попередніми даними, нападник міг шукати учня ромського походження. Правоохоронці розслідують обставини події. Прокуратуру повідомили про замах на кваліфіковане вбивство.
Місцеві ЗМІ також повідомили, що перед нападом хлопець опублікував відео та повідомлення в соціальних мережах. Камери відеоспостереження в школі зафіксували момент нападу.
Керівництво гімназії призупинило заняття у понеділок. Виконувач обов’язків міністра освіти Румунії Міхай Діміан засудив напад і заявив про підтримку постраждалих, учнів та вчителів.
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