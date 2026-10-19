В Румынии 13-летний школьник с ножом напал на учительницу и ученика
Киев • УНН
В Бистрице школьник ранил учительницу математики и ученика, который пытался ей помочь. Нападавшего задержали, обоих пострадавших госпитализировали, их состояние оценивается как стабильное.
В румынском городе Бистрица 13-летний ученик напал с ножом на учительницу математики и 12-летнего школьника, который пытался ей помочь. Оба пострадавших госпитализированы, их состояние стабильное. Полиция задержала нападавшего и расследует обстоятельства инцидента. Об этом сообщает Digi24, пишет УНН.
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Нападение произошло в гимназии № 6 «Штефан чел Маре». По информации местных СМИ, 13-летний ученик пришёл в школу с ножом, в балаклаве и мотоциклетном шлеме. Он напал на учительницу, которая открыла ему дверь класса. Один из учеников бросился на помощь женщине и также получил ранения.
Двоих пострадавших забрали медицинские бригады Областной службы скорой помощи, им оказывают помощь. Злоумышленника задержали.
По предварительным данным, нападавший мог разыскивать ученика ромского происхождения. Правоохранители расследуют обстоятельства произошедшего. Прокуратуру уведомили о покушении на квалифицированное убийство.
Местные СМИ также сообщили, что перед нападением парень опубликовал видео и сообщения в социальных сетях. Камеры видеонаблюдения в школе зафиксировали момент нападения.
Руководство гимназии приостановило занятия в понедельник. Исполняющий обязанности министра образования Румынии Михай Димиан осудил нападение и заявил о поддержке пострадавших, учеников и учителей.
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