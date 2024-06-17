FT: у травні росія обігнала США як постачальник газу до Європи

Імпорт газу до Європи з росії у травні вперше майже за два роки перевищив постачання зі США, попри зусилля регіону відмовитися від російського викопного палива після повномасштабного вторгнення рф в Україну, повідомляє Financial Times, пише УНН.

Деталі

Вказано, що це підкреслює складнощі подальшого зниження залежності Європи від газу з росії, на тлі того, як кілька східноєвропейських країн все ще покладаються на імпорт зі свого сусіда.

"Вражаюче бачити, що частка ринку російського газу і (скрапленого природного газу) в Європі на кілька дюймів зросла після всього, через що нам довелося пройти, і всіх зусиль, що здійснені для відокремлення та зниження ризиків енергопостачання", - сказав Том Мажец-Мансер, голова газової аналітики у консалтинговій компанії ICIS.

Після повномасштабного вторгнення росії в Україну в лютому 2022 року москва скоротила постачання трубопровідного газу до Європи, і регіон збільшив імпорт СПГ, який постачається на спеціалізованих суднах, а США стали основним постачальником.

США обігнали росію як постачальник газу до Європи у вересні 2022 року, а з 2023 року на їхню частку припадає близько п'ятої частини постачання газу до регіону.

Проте, згідно з даними ICIS, минулого місяця постачання газу та СПГ російським трубопроводом становили 15 відсотків від загального обсягу поставок до ЄС, Великої Британії, Швейцарії, Сербії, Боснії та Герцеговини та Північної Македонії.

За даними ICIS, СПГ із США становив 14 відсотків поставок у регіон, що є найнижчим рівнем із серпня 2022 року.

"Розворот стався на тлі загального зростання європейського імпорту російського СПГ, попри те, що кілька країн ЄС наполягають на введенні проти них санкцій", - пише видання.

У ЄС розпочали обговорення 14 пакету санкцій проти рф, який передбачає обмеження щодо СПГ - ЗМІ

На поставки в травні, як вказано, вплинули одноразові фактори, включаючи збій на великому об'єкті з експорту СПГ у США, тоді як росія відправила більше газу через Туреччину напередодні планового технічного обслуговування у червні. Попит на газ у Європі також залишається відносно слабким, а обсяги його зберігання близькі до рекордних для цієї пори року рівнів.

За словами Мажець-Мансера з ICIS, цей розворот "швидше за все не триватиме довго", оскільки влітку росія зможе постачати СПГ до Азії Північним морським шляхом. За його словами, це, ймовірно, призведе до скорочення обсягів, що відправляються до Європи, тоді як виробництво СПГ у США знову зросло.

Транзитна угода між Україною та росією також спливає цього року, що ставить під загрозу потоки цим маршрутом, зазначає видання.

ЄС обговорює з Україною газовий транзит, один із варіантів може передбачати газ з Азербайджану - Bloomberg

Європейська комісія підтримує зусилля щодо створення інвестиційного плану для розширення потужностей трубопроводів у Південному газовому коридорі між ЄС та Азербайджаном.

При цьому, як повідомляється, високопоставлений представник ЄС заявив, що поставок цим маршрутом наразі недостатньо, щоб замінити 14 мільярдів кубічних метрів російського газу, який нині щороку проходить через Україну до ЄС.

Комісар ЄС з енергетики Кадрі Сімсон заявила, що під час поїздки до Японії цього місяця вона висловила стурбованість з приводу перенаправлення СПГ із Європи для задоволення попиту в Азії.

Вона сказала, що Токіо і Брюссель створили "систему раннього попередження" для моніторингу нестачі СПГ і погодилися, що обидва повинні вжити заходів щодо енергозбереження.

"ЄС готовий пом'якшувати будь-які негативні події з попитом чи пропозицією на світових газових ринках, - додала вона. - Наші сховища газу залишаються на рекордно високому рівні, і наш попит на газ стабілізувався на рекордно низькому рівні, знизившись на 20 відсотків порівняно з 2021 роком".