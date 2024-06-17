Импорт газа в Европу из россии в мае впервые почти за два года превысил поставки из США, несмотря на усилия региона отказаться от российского ископаемого топлива после полномасштабного вторжения рф в Украину, сообщает Financial Times, пишет УНН.

Детали

Указано, что это подчеркивает сложности дальнейшего снижения зависимости Европы от газа из россии, на фоне того, как несколько восточноевропейских стран все еще полагаются на импорт из своего соседа.

"Поразительно видеть, что доля рынка российского газа и (сжиженного природного газа) в Европе на несколько дюймов выросла после всего, через что нам пришлось пройти, и всех усилий, предпринятых для отделения и снижения рисков энергоснабжения", - сказал Том Мажец-Мансер, глава газовой аналитики в консалтинговой компании ICIS.

После полномасштабного вторжения россии в Украину в феврале 2022 года москва сократила поставки трубопроводного газа в Европу, и регион увеличил импорт СПГ, который поставляется на специализированных судах, а США стали основным поставщиком.

США обогнали россию как поставщик газа в Европу в сентябре 2022 года, а с 2023 года на их долю приходится около пятой части поставок газа в регион.

Однако, согласно данным ICIS, в прошлом месяце поставки газа и СПГ по российскому трубопроводу составили 15 процентов от общего объема поставок в ЕС, Великобританию, Швейцарию, Сербию, Боснию и Герцеговину и Северную Македонию.

По данным ICIS, СПГ из США составил 14 процентов поставок в регион, что является самым низким уровнем с августа 2022 года.

"Разворот произошел на фоне общего роста европейского импорта российского СПГ, несмотря на то, что несколько стран ЕС настаивают на введении против них санкций", - пишет издание.

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На поставки в мае, как указано, повлияли одноразовые факторы, включая сбой на крупном объекте по экспорту СПГ в США, тогда как россия отправила больше газа через Турцию накануне планового технического обслуживания в июне. Спрос на газ в Европе также остается относительно слабым, а объемы его хранения близки к рекордным для этого времени года уровням.

По словам Мажец-Мансера из ICIS, этот разворот "скорее всего не продлится долго", поскольку летом россия сможет поставлять СПГ в Азию по Северному морскому пути. По его словам, это, вероятно, приведет к сокращению объемов, отправляемых в Европу, тогда как производство СПГ в США снова выросло.

Транзитное соглашение между Украиной и россией также истекает в этом году, что ставит под угрозу потоки по этому маршруту, отмечает издание.

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При этом, как сообщается, высокопоставленный представитель ЕС заявил, что поставок по этому маршруту пока недостаточно, чтобы заменить 14 миллиардов кубических метров российского газа, который сейчас ежегодно проходит через Украину в ЕС.

Комиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон заявила, что во время поездки в Японию в этом месяце она выразила обеспокоенность по поводу перенаправления СПГ из Европы для удовлетворения спроса в Азии.

Она сказала, что Токио и Брюссель создали "систему раннего предупреждения" для мониторинга нехватки СПГ и согласились, что оба должны принять меры по энергосбережению.

"ЕС готов смягчать любые негативные события со спросом или предложением на мировых газовых рынках, - добавила она. - Наши хранилища газа остаются на рекордно высоком уровне, и наш спрос на газ стабилизировался на рекордно низком уровне, снизившись на 20 процентов по сравнению с 2021 годом".