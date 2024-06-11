ЕС обсуждает с Украиной газовый транзит, один из вариантов может предусматривать газ из Азербайджана-Bloomberg

Европейские чиновники ведут переговоры о сохранении поступления газа через трубопровод через Украину, один из вариантов может заключаться в том, чтобы европейские компании покупали и закачивали газ из Азербайджана в российские трубопроводы, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

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"Европа попыталась отказаться от российского газа, но несколько восточноевропейских государств продолжают получать его по трубопроводу, который пересекает Украину. Срок действия соглашения, охватывающего эту транзитную договоренность, истекает в конце этого года. А в условиях бурной войны большинство наблюдателей за рынком ожидают, что поставки газа в конце концов прекратятся", - пишет издание.

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Но, как отмечается, "представители европейского правительства и компаний ведут переговоры с коллегами в Украине о том, как обеспечить подачу газа в следующем году, по словам людей, знакомых с этим вопросом". По мнению некоторых источников, один из вариантов, который обсуждался, заключается в том, чтобы европейские компании покупали и закачивали газ из Азербайджана в российские трубопроводы, ведущие в Европу, пишет издание. И указывает, что такая договоренность позволит Европе избежать трудностей, связанных с покупкой российского газа в то время, когда она пытается ограничить доходы Москвы.

Европейские базовые цены на газ упали на 2,2% во вторник после того, как агентство Bloomberg сообщило о переговорах.

"Идея набирает обороты, поскольку становится понятным, что Украина будет за. Доходы от транзита в 2021 году составили около 1 миллиарда долларов... Есть также опасения, что трубопроводы, которые не используются, могут стать военными целями или прийти в запущенное состояние, а восстановление будет стоить дорого", - отмечает издание.

"Есть два фактора, которые мы всегда должны помнить, - сказал Bloomberg глава НАК "Нафтогаз" Алексей Чернышов. - Один из них заключается в том, что Украина имеет невероятную инфраструктуру транзита и хранения газа, которую следует использовать, и Украина склонна использовать эту инфраструктуру, поскольку она дает много преимуществ".

Он исключил любые планы, предусматривающие сотрудничество с российским ПАО "Газпром", и заявил, что поставки газа из Азербайджана "может иметь какое-то будущее".

Государственная энергетическая компания Азербайджана Socar не ответила на запросы о комментариях. Министерство энергетики страны, которое неоднократно стремилось увеличить экспорт в Европу, не могло сразу прокомментировать ситуацию, пишет издание.

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"План по использованию азербайджанского газа теоретически мог бы принести пользу России, если бы он был организован как своп, который позволил Москве направлять свой газ в другие места. Россия изо всех сил пытается найти достаточно новых клиентов для топлива, поскольку ее инфраструктура настроена для поставок в Европу, а Китай проводит жесткую сделку. Идея свопов не чужда нефтегазовым рынкам и используется в тех случаях, когда физически невозможно доставить топливо из одного места в другое. Азербайджан уже использует свой трубопровод в Европу на полную мощность", - говорится в публикации.

Как отмечается, "переговоры находятся на ранней стадии, и люди, знакомые с этим вопросом, ожидают принятия решений лишь до конца этого года, когда окончание крайнего срока – и начало европейской зимы – усилят давление". Много деталей что придется согласовать, и не ясно, будет ли сделка заключена, замечает издание. И добавляет, что события на поле боя также могут быть фактором.

"По словам некоторых источников, в обсуждениях участвовал газовый гигант Uniper SE, национализированный Германией... Представитель Juniper отказался от комментариев. Представитель министерства экономики Германии заявила, что правительство ведет переговоры в пределах ЕС", - добавило издание.

Словакия, как сообщается, является одной из ключевых стран, которые могли бы извлечь выгоду из такого соглашения, и премьер-министр страны Роберт Фицо говорил о такой возможности в прошлом месяце после поездки в Азербайджан, не раскрывая подробностей.

"Теперь согласование экономических и ценовых условий зависит от переговоров между такими компаниями, как российский "Газпром", азербайджанские, украинские компании и другие, - заявил он журналистам в мае. - - Если они это сделают, Словакия сможет импортировать газ из Азербайджана, при этом часть его останется в Словакии, а часть уйдет в другие страны".

Представитель правительства отказался от дальнейших комментариев. Министерство энергетики Австрии, еще одной страны, которая получит выгоду, не ответило на запросы о комментариях, отмечает издание.

При этом указано, что Россия все еще поставляет около 15 миллиардов кубических метров газа в Европу через Украину в год, преимущественно в Словакию и Австрию, где Россия по-прежнему является доминирующим поставщиком. В Австрии российский газ пять месяцев подряд покрывает более 80% австрийского потребления. Европа также импортирует российский СПГ морским транспортом, и, несмотря на частые споры о том, следует ли это делать, она никогда не вводила санкции против российского газа, отмечает издание.

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"Европейская комиссия, исполнительный орган, считает, что блок сможет выдержать прекращение российского транзита через Украину без серьезного риска для безопасности. Ее план состоит в том, чтобы полагаться на альтернативных поставщиков и реализовывать свою амбициозную климатическую стратегию, включая больше возобновляемых источников энергии и экономию энергии", - отмечает издание.

Некоторые государства-члены, как указано, настроены менее оптимистично и опасаются повторения энергетического кризиса. "Это согласовывает их с интересами Украины", - отмечает издание.

""Я делаю все, чтобы найти решение, согласно которому украинская газотранспортная система продолжит работать, потому что это большой актив, и кто - то должен быть клиентом, - сказал Чернышев. - Иначе это приведет к убыткам".

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