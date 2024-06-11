ЄС обговорює з Україною газовий транзит, один із варіантів може передбачати газ з Азербайджану - Bloomberg

Європейські чиновники ведуть переговори про збереження надходження газу через трубопровід через Україну, один із варіантів може полягати в тому, щоб європейські компанії купували та закачували газ з Азербайджану до російських трубопроводів, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

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"Європа спробувала відмовитися від російського газу, але кілька східноєвропейських держав продовжують отримувати його трубопроводом, який перетинає Україну. Термін дії угоди, що охоплює цю транзитну домовленість, спливає наприкінці цього року. А в умовах бурхливої ​​війни більшість спостерігачів за ринком очікують, що постачання газу врешті припиняться", - пише видання.

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Але, як зауважується, "представники європейського уряду та компаній ведуть переговори з колегами в Україні про те, як забезпечити подачу газу наступного року, за словами людей, знайомих із цим питанням". На думку деяких джерел, один із варіантів, який обговорювався, полягає в тому, щоб європейські компанії купували та закачували газ з Азербайджану до російських трубопроводів, що ведуть до Європи, пише видання. І вказує, що така домовленість дозволить Європі уникнути труднощів, пов'язаних із купівлею російського газу в той час, коли вона намагається обмежити доходи москви.

Європейські базові ціни на газ впали на 2,2% у вівторок після того, як агентство Bloomberg повідомило про переговори.

"Ідея набирає обертів, оскільки стає зрозумілим, що Україна буде за. Доходи від транзиту у 2021 році становили близько 1 мільярда доларів... Є також занепокоєння, що трубопроводи, які не використовуються, можуть стати військовими цілями або прийти в занедбаний стан, а відновлення коштуватиме дорого", - зазначає видання.

"Є два фактори, які ми завжди повинні пам'ятати, - сказав Bloomberg голова НАК "Нафтогаз" Олексій Чернишов. - Один з них полягає в тому, що Україна має неймовірну інфраструктуру транзиту та зберігання газу, яку слід використовувати, і Україна схильна використати цю інфраструктуру, оскільки вона дає багато переваг".

Він виключив будь-які плани, які передбачають співпрацю з російським ПАТ "Газпром", і заявив, що постачання газу з Азербайджану "може мати якесь майбутнє".

Державна енергетична компанія Азербайджану Socar не відповіла на запити щодо коментарів. Міністерство енергетики країни, яке неодноразово прагнуло збільшити експорт до Європи, не змогло одразу прокоментувати ситуацію, пише видання.

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"План з використання азербайджанського газу теоретично міг би принести користь росії, якби він був організований як своп, який дозволив москві направляти свій газ в інші місця. росія щосили намагається знайти достатньо нових клієнтів для палива, оскільки її інфраструктура налаштована для поставок до Європи, а Китай проводить жорстку угоду. Ідея свопів не чужа нафтогазовим ринкам і використовується в тих випадках, коли фізично неможливо доставити паливо з одного місця в інше. Азербайджан уже використовує свій трубопровід до Європи на повну потужність", - ідеться у публікації.

Як зазначається, "переговори перебувають на ранній стадії, і люди, знайомі з цим питанням, очікують на ухвалення рішень лише до кінця цього року, коли закінчення крайнього терміну – і початок європейської зими – посилять тиск". Багато деталей ще доведеться узгодити, і неясно, чи буде угода укладена, зауважує видання. І додає, що події на полі бою також можуть бути фактором.

"За словами деяких джерел, в обговореннях брав участь газовий гігант Uniper SE, націоналізований Німеччиною... Представник Uniper відмовився від коментарів. Представник міністерства економіки Німеччини заявила, що уряд веде переговори у межах ЄС", - додало видання.

Словаччина, як повідомляється, є однією з ключових країн, які могли б отримати зиск від такої угоди, і прем'єр-міністр країни Роберт Фіцо говорив про таку можливість минулого місяця після поїздки до Азербайджану, не розкриваючи подробиць.

"Тепер узгодження економічних та цінових умов залежить від переговорів між такими компаніями, як російський "Газпром", азербайджанські, українські компанії та інші, - заявив він журналістам у травні. - Якщо вони це зроблять, Словаччина зможе імпортувати газ з Азербайджану, при цьому частина його залишиться в Словаччині, а частина піде в інші країни".

Представник уряду відмовився від подальших коментарів. Міністерство енергетики Австрії, ще однієї країни, яка отримає зиск, не відповіло на запити про коментарі, зазначає видання.

При цьому вказано, що росія все ще постачає близько 15 мільярдів кубічних метрів газу в Європу через Україну на рік, переважно до Словаччини та Австрії, де росія, як і раніше, є домінуючим постачальником. В Австрії російський газ п'ять місяців поспіль покриває понад 80% австрійського споживання. Європа також імпортує російський СПГ морським транспортом, і, попри часті суперечки про те, чи це слід робити, вона ніколи не вводила санкції проти російського газу, зазначає видання.

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"Європейська комісія, виконавчий орган, вважає, що блок зможе витримати припинення російського транзиту через Україну без серйозного ризику для безпеки. Її план полягає в тому, щоб покладатися на альтернативних постачальників та реалізовувати свою амбітну кліматичну стратегію, включаючи більше відновлюваних джерел енергії та економію енергії", - зазначає видання.

Деякі держави-члени, як вказано, налаштовані менш оптимістично та побоюються повторення енергетичної кризи. "Це узгоджує їх з інтересами України", - зауважує видання.

"Я роблю все, щоб знайти рішення, згідно з яким українська газотранспортна система продовжить працювати, тому що це великий актив, і хтось має бути клієнтом, - сказав Чернишов. - Інакше це призведе до збитків".

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