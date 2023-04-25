Європейські країни та Азербайджан домовилися про збільшення постачання газу
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Оператори національних газових систем Болгарії, Румунії, Угорщини та Словаччини домовилися у вівторок збільшити транспортування природного газу з Азербайджану, використовуючи існуючу інфраструктуру своїх країн, які дуже сильно залежали від російської енергії. Про це УНН інформує посилаючись на АР.
Деталі
Президент Азербайджану Ільхам Алієв назвав підписання угоди між європейськими країнами та Державною нафтовою компанією Азербайджанської Республіки «дуже своєчасним кроком», який забезпечить більше та надійніше постачання газу до багатьох інших країн Європи.
Алієв був присутній на церемонії підписання в Софії, столиці Болгарії.
«Війна в Україні підштовхнула нас до пошуку нових вимірів понять добросусідства, взаємодопомоги та солідарності. Це спонукало нас шукати абсолютно нові ефективні рішення, нові маршрути та нові способи доставки, щоб перекроїти міжнародну логістичну карту», - сказав президент Болгарії Румен Радєв.
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Контекст
Після вторгнення москви до України Європейський Союз намагається диверсифікувати європейські джерела енергії, відмовившись від російського газу. У липні ЄС підписав меморандум про взаєморозуміння з Азербайджаном, який передбачає подвоєння обсягу імпорту азербайджанського газу до 20 млрд. кубометрів на рік до 2027 року.
Болгарія пов'язана з Південним газовим коридором, проектом багатосегментного трубопроводу для доставки природного газу з Азербайджану до Італії через інтерконектор із Грецією. З'єднувач дозволяє постачати до Болгарії 1 мільярд кубометрів каспійського газу, що покриває майже третину потреб країни, та має можливість збільшити обсяг до 5 мільярдів кубометрів на рік.