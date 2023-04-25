Европейские страны и Азербайджан договорились об увеличении поставок газа
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. Операторы национальных газовых систем Болгарии, Румынии, Венгрии и Словакии договорились во вторник увеличить транспортировку природного газа из Азербайджана, используя существующую инфраструктуру своих стран, которые очень сильно зависели от российской энергии. Об этом УНН информирует ссылаясь на АР.
Детали
Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание соглашения между европейскими странами и Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики «очень своевременным шагом», который обеспечит большую и надежную поставку газа во многие другие страны Европы.
Алиев присутствовал на церемонии подписания в Софии, столице Болгарии.
«Война в Украине подтолкнула нас к поиску новых измерений понятий добрососедства, взаимопомощи и солидарности. Это побудило нас искать совершенно новые эффективные решения, новые маршруты и новые способы доставки, чтобы перекроить международную логистическую карту», - сказал президент Болгарии Румен Радев.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина может получить пользу от проекта подводного кабеля через Черное море - фон дер Ляйен
Контекст
После вторжения москвы в Украину Европейский Союз пытается диверсифицировать европейские источники энергии, отказавшись от российского газа. В июле ЕС подписал меморандум о взаимопонимании с Азербайджаном, который предусматривает удвоение объема импорта азербайджанского газа до 20 млрд. кубометров в год к 2027 году.
Болгария связана с Южным газовым коридором, проектом многосегментного трубопровода для доставки природного газа из Азербайджана в Италию через интерконнектор с Грецией. Соединитель позволяет поставлять в Болгарию 1 миллиард кубометров каспийского газа, что покрывает почти треть потребностей страны, и имеет возможность увеличить объем до 5 миллиардов кубометров в год.