Европейские страны и Азербайджан договорились об увеличении поставок газа

Детали

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание соглашения между европейскими странами и Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики «очень своевременным шагом», который обеспечит большую и надежную поставку газа во многие другие страны Европы.

Алиев присутствовал на церемонии подписания в Софии, столице Болгарии.

«Война в Украине подтолкнула нас к поиску новых измерений понятий добрососедства, взаимопомощи и солидарности. Это побудило нас искать совершенно новые эффективные решения, новые маршруты и новые способы доставки, чтобы перекроить международную логистическую карту», - сказал президент Болгарии Румен Радев.

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Контекст

После вторжения москвы в Украину Европейский Союз пытается диверсифицировать европейские источники энергии, отказавшись от российского газа. В июле ЕС подписал меморандум о взаимопонимании с Азербайджаном, который предусматривает удвоение объема импорта азербайджанского газа до 20 млрд. кубометров в год к 2027 году.

Болгария связана с Южным газовым коридором, проектом многосегментного трубопровода для доставки природного газа из Азербайджана в Италию через интерконнектор с Грецией. Соединитель позволяет поставлять в Болгарию 1 миллиард кубометров каспийского газа, что покрывает почти треть потребностей страны, и имеет возможность увеличить объем до 5 миллиардов кубометров в год.