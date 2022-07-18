ЄС підписав угоду з Азербайджаном про подвоєння імпорту газу до 2027 року

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Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн та президент Азербайджану Ільхам Алієв підписали меморандум про взаєморозуміння (МоВ) про стратегічне партнерство в галузі енергетики, йдеться у повідомленні виконавчого органу ЄС.

"Азербайджан є для нас важливим енергетичним партнером, який завжди був надійним", - сказала фон дер Ляйєн на спільній пресконференції з Алієвим після церемонії підписання в Баку, столиці Азербайджану.

Трансадріатичним трубопроводом Азербайджан нині постачає понад 8 мільярдів кубометрів газу на рік, і ми збільшимо його пропускну здатність до 20 мільярдів кубометрів до 2027 року, уточнила вона.

Наступного року імпорт азербайджанського газу вже збільшиться до 12 мільярдів доларів, що допоможе компенсувати скорочення постачання російського газу і значно сприятиме безпеці постачання до Європи, зазначила фон дер Ляйєн.

Нова угода також спрямована на сприяння кліматичній нейтральності та співробітництву в галузі відновлюваних джерел енергії.

Зі свого боку Алієв наголосив, що питання енергетичної безпеки сьогодні як ніколи важливі.

Він додав: "Довгострокова, передбачувана та дуже надійна співпраця між ЄС та Азербайджаном у галузі енергетики є великою перевагою".

Доповнення

Південний газовий коридор, яким азербайджанський газ надходить до ЄС, діє з 2020 року.

Газ із Азербайджану надходить до Європи через Туреччину Трансанатолійським трубопроводом, який з'єднаний з Трансадріатичним трубопроводом блоку, яким газ із Греції надходить до Італії.

У відповідь на російську війну в Україні Європейська комісія у березні оприлюднила плани щодо зниження залежності від російських енергоресурсів за рахунок скорочення на дві третини імпорту газу.

З цією метою блок прагне прискорити зелений перехід до відновлюваних джерел енергії та забезпечити постачання викопного палива від нових партнерів.

Паралельно ЄС також запровадив шість пакетів санкцій проти росії, включаючи заборону імпорту сирої нафти та вугілля.