ЕС подписал соглашение с Азербайджаном о удвоении импорта газа до 2027 года
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. Европейский Союз и Азербайджан в понедельник объявили о новом соглашении о удвоении импорта азербайджанского газа в рамках усилий блока по снижению зависимости от российских энергоресурсов, передает УНН.
Детали
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали меморандум о взаимопонимании (МОВ) о стратегическом партнерстве в области энергетики, говорится в сообщении исполнительного органа ЕС.
"Азербайджан является для нас важным энергетическим партнером, который всегда был надежным", - сказала фон дер Ляйен на совместной пресс-конференции с Алиевым после церемонии подписания в Баку, столице Азербайджана.
Трансадриатическим трубопроводом Азербайджан в настоящее время снабжает более 8 миллиардов кубометров газа в год, и мы увеличим его пропускную способность до 20 миллиардов кубометров к 2027 году, уточнила она.
В следующем году импорт азербайджанского газа уже увеличится до 12 миллиардов долларов, что поможет компенсировать сокращение поставок российского газа и будет значительно способствовать безопасности поставок в Европу, отметила фон дер Ляйен.
Новое соглашение также направлено на содействие климатической нейтральности и сотрудничеству в области возобновляемых источников энергии.
Со своей стороны Алиев подчеркнул, что вопросы энергетической безопасности сегодня как никогда важны.
Он добавил: "Долгосрочное, предполагаемое и очень надежное сотрудничество между ЕС и Азербайджаном в области энергетики является большим преимуществом".
Дополнение
Южный газовый коридор, по которому азербайджанский газ поступает в ЕС, действует с 2020 года.
Газ из Азербайджана поступает в Европу через Турцию Трансанатолийским трубопроводом, соединенным с Трансадриатическим трубопроводом блока, по которому газ из Греции поступает в Италию.
В ответ на российскую войну в Украине Европейская комиссия в марте обнародовала планы по снижению зависимости от российских энергоресурсов за счет сокращения на две трети импорта газа.
С этой целью блок стремится ускорить зеленый переход к возобновляемым источникам энергии и обеспечить поставки ископаемого топлива от новых партнеров.
Параллельно ЕС также ввел шесть пакетов санкций против россии, включая запрет импорта сырой нефти и угля.