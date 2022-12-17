Україна може отримати користь від проекту підводного кабелю через Чорне море - фон дер Ляєн

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"Чорноморський підводний силовий кабель - це нова лінія передачі, повна можливостей. Цей проект може принести велику користь і Грузії, країні з європейською долею. Це могло б перетворити країну на електроенергетичний хаб та інтегрувати її у внутрішній ринок електроенергії ЄС. Нарешті, Чорноморський підводний силовий кабель міг би також допомогти забезпечити електроенергією наших сусідів у Молдові та на Західних Балканах, і, звичайно ж, в Україні – він допоможе розпочати відновлення української енергосистеми та реконструкцію країни", - сказала фон дер Ляєн.

Деталі

Її заява прозвучала на церемонії підписання меморандуму про взаєморозуміння щодо проекту підводного кабелю Black Sea Energy.

Голова Єврокомісії вказала, що чорноморський силовий кабель пройде між Румунією, Грузією та Азербайджаном. Він з'єднає обидва боки Чорного моря і піде далі у бік Каспійського моря - як для цифрового зв'язку, так і для енергетики. "Це допоможе зміцнити нашу надійність постачання за рахунок постачання електроенергії з відновлюваних джерел до Європейського Союзу через Румунію та Угорщину", - зазначила фон дер Ляєн.

Вона також зазначила, що після того, як росія розв'язала війну, Євросоюз відмовився від російської енергії.

Доповнення

16 грудня Україна пережила вже 9-у масовану атаку армії рф на енергосистему.