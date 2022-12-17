Украина может извлечь пользу от проекта подводного кабеля через Черное море - фон дер Ляйен
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. Подводный кабель передачи электроэнергии через Черное море станет окном новых возможностей, в том числе может помочь Украине в восстановлении энергосистемы, заявила в субботу президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во дворце Котрочен в Румынии, пишет УНН.
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"Черноморский подводный силовой кабель - это новая линия передачи, полная возможностей. Этот проект может принести большую пользу и Грузии, стране с европейской судьбой. Это могло бы превратить страну в электроэнергетический хаб и интегрировать ее во внутренний рынок электроэнергии ЕС. Наконец, Черноморский подводный силовой кабель мог бы также помочь обеспечить электроэнергией наших соседей в Молдове и на Западных Балканах, и, конечно же, в Украину – он поможет начать восстановление украинской энергосистемы и реконструкцию страны", - сказала фон дер Ляйен.
Детали
Ее заявление прозвучало на церемонии подписания меморандума о взаимопонимании по проекту подводного кабеля Black Sea Energy.
Глава Еврокомиссии указала, что черноморский силовой кабель пройдет между Румынией, Грузией и Азербайджаном. Он соединит обе стороны Черного моря и пойдет дальше в сторону Каспийского моря - как для цифровой связи, так и для энергетики. "Это поможет укрепить нашу надежность поставок за счет поставки электроэнергии из возобновляемых источников в Европейский Союз через Румынию и Венгрию", - указала фон дер Ляйен.
Она также отметила, что после того, как россия развязала войну, Евросоюз отказался от российской энергии.
Дополнение
16 декабря Украина пережила уже 9-ю массированную атаку армии рф на энергосистему.