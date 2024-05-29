Група Нафтогаз на 10% збільшила видобуток газу
Київ • УНН
Цьогоріч Нафтогаз накопичує газ у своїх підземних сховищах швидше, ніж минулого року, перевищивши темпи закачування на 0,33 млрд куб. м порівняно з тим же періодом 2023 року.
За п’ять місяців 2024-го Укргазвидобування збільшило видобуток блакитного палива на 10% порівняно з аналогічним періодом минулого року, передає УНН з посиланням на НАК "Нафтогаз".
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Цьогоріч Нафтогаз накопичує газ у своїх підземних сховищах швидше, ніж минулого року, перевищивши темпи закачування на 0,33 млрд куб. м порівняно з тим же періодом 2023 року.
Хороша динаміка закачування стала можливою через високу температуру повітря в квітні та збільшення обсягів газовидобутку. За п’ять місяців 2024-го Укргазвидобування збільшило видобуток блакитного палива на 10% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Це дійсно хороший показник, і ми продовжимо робити максимум, щоб зберегти цю тенденцію та вийти на збільшення видобутку за підсумками року"
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За його словами, досягнення такого результату стало можливим завдяки застосуванню новітніх технологій, які поліпшують точність визначення місць для свердловин, прискорюють процес буріння та знижують ризик аварій.
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