Нафтогаз має вийти на видобуток до 15 млрд кубів газу у 2024 році, уже запустив 93 нові свердловини - Шмигаль

У 2023 році державний "Нафтогаз" запустив 86 нових свердловин. Від початку цього року було запущено ще 7 нових свердловин. Завдання на 2024 рік для компанії – вийти на видобуток у розмірі близько 15 млрд кубів газу. Про це повідомив у п'ятницю Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, пише УНН.

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З його слів, одним із завдань для енергетичної незалежності та стійкості є збільшення видобутку енергоресурсів. Насамперед ідеться про видобуток газу.

У 2023 році державний "Нафтогаз" запустив 86 нових свердловин. Від початку цього року було запущено ще 7 нових свердловин. Важливо, що компанія досягла найвищого видобутку за відповідний період впродовж останніх двох років. Завдання на 2024 рік для "Нафтогазу" - вийти на видобуток у розмірі близько 15 мільярдів кубів газу