Нафтогаз должен выйти на добычу до 15 млрд кубов газа в 2024 году, уже запустил 93 новые скважины - Шмыгаль

В 2023 году государственный "Нафтогаз" запустил 86 новых скважин. С начала этого года было запущено еще 7 новых скважин. Задача на 2024 год для компании - выйти на добычу в размере около 15 млрд кубов газа. Об этом сообщил в пятницу Премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет УНН.

Детали

По его словам, одной из задач для энергетической независимости и устойчивости является увеличение добычи энергоресурсов. Прежде всего речь идет о добыче газа.

В 2023 году государственный "Нафтогаз" запустил 86 новых скважин. С начала этого года было запущено еще 7 новых скважин. Важно, что компания достигла самой высокой добычи за соответствующий период в течение последних двух лет. Задача на 2024 год для "Нафтогаза" - выйти на добычу в размере около 15 миллиардов кубов газа - указал Шмыгаль на заседании правительства.

Шмыгаль назвал четыре направления работы для улучшения ситуации в энергетике