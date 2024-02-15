Україна збільшила щоденний видобуток газу завдяки відновленню старої свердловини
Київ • УНН
Україна збільшила добовий видобуток газу, відновивши стару свердловину, яка тепер видобуває понад 340 000 кубометрів газу на добу.
Результати видобутку з "відремонтованих" свердловин у порівнянні з довоєнним 2021-м, стверджують у компанії "Нафтогаз", - серед прикладів вказується відновлення старої свердловини, яка тепер додатково дає понад 340 тис. куб. м газу на добу, передає УНН.
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Згідно з інформацію Групи Нафтогаз, відновлення однієї зі старих свердловин, яка тривалий час перебувала в очікуванні ліквідації, тепер додатково дає понад 340 тис. куб. м газу на добу.
У компанії оголосили, що найбільший видобуток від проведення капітального ремонту свердловин за останні 4 роки був отриманий саме у 2023 році.
Цей показник на 20% перевищив видобуток у довоєнному 2021 році. Я щиро вдячний фахівцям Укргазвидобування та усій команді, завдяки якій цей результат став можливим
Також фахівці газової галузі стверджують, що розвитку можливостей збільшувати видобуток сприяє залучення нових сучасних технологій.
Нашими фахівцями постійно ведеться робота з перегляду й аналізу старих свердловин, які можна повернути в експлуатацію завдяки кращим технічним можливостям, ніж тим, які були десятки років тому
Нагадаємо
УНН повідомляв, що АТ "Укргазвидобування" ввело в експлуатацію нову свердловину з добовим дебітом 250 тис. кубометрів газу. Це вже 10-та свердловина на родовищі, яка є частиною постійних зусиль зі збільшення видобутку за рахунок розвідки та розробки нових родовищ.
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