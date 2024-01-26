"Укргазвидобування" ввело в експлуатацію нову розвідувальну свердловину
Київ • УНН
АТ "Укргазвидобування" ввело в експлуатацію нову свердловину з добовим дебітом 250 тис. кубометрів газу. Це вже 10-та свердловина на родовищі, яка є частиною постійних зусиль зі збільшення видобутку за рахунок розвідки та розробки нових родовищ.
АТ "Укргазвидобування" ввело в експлуатацію свердловину із добовим дебетом 250 тис. кубометрів газу. Про це повідомляє пресслужба групи "Нафтогаз", передає УНН.
Деталі
У перші дні нового року Укргазвидобування ввело в експлуатацію розвідувальну свердловину. Це вже 10-та свердловина на цьому родовищі, яка показує високий результат
Повідомляється, що місце для закладання нової свердловини визначили на основі проведених раніше 3D-сейсморозвідувальних досліджень. Свердловина має проєктну глибину 3950 м, буріння проведене фахівцями БУ "Укрбургаз".
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Фахівці Укргазвидобування продовжують вивчати можливості родовища, тож, застосовуючи нові технології та інженерні рішення, компанія нарощує видобуток.
В компанії також нагадали, що Укргазвидобування продовжує працювати над розвідкою та розробкою нових родовищ, так у 2023 році завдяки масштабній 3D-сейсміці на заході України, яка охоплює площу 1 500 кв. км, вдалося зробити велике відкриття нового покладу.
Нагадаємо
У 2023 році "Укрнафта" видобула 1,4099 млн тонн нафти, що на 3% більше, ніж у 2022 році, та 1,0974 млрд кубометрів газу, що на 6% більше, ніж у попередньому році.