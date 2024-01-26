"Укргаздобыча" ввела в эксплуатацию новую разведочную скважину
АО "Укргаздобыча" ввело в эксплуатацию новую скважину с суточным дебитом 250 тыс. кубометров газа. Это уже 10-я скважина на месторождении, которая является частью постоянных усилий по увеличению добычи за счет разведки и разработки новых месторождений.
Глава МИД Дании во время визита в Украину посреди ночи спускался в укрытие из-за воздушной тревоги
Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен во время своего визита в Украину был вынужден укрыться в бомбоубежище из-за воздушной тревоги.
российские гранаты с отравляющим веществом: Рувин рассказал подробности экспертизы
российские гранаты с отравляющим веществом: Рувин рассказал подробности экспертизы.
Враг на ВОТ угрожает изъять сельхозтехнику у фермеров, которые не получили российские документы
российские оккупанты на временно захваченных районах Запорожской области угрожают изымать сельскохозяйственную технику у фермеров без российских документов. Фермерам предлагают перерегистрировать технику и получить российский паспорт, иначе их технику изымут и передадут в аренду более "лояльным" фермерам.
Украина может перенести часть производства дронов в Литву
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Украина может начать производство беспилотников в Литве в рамках взаимовыгодного соглашения, направленного на подготовку к потенциальным военным угрозам.
В Молдове создали комиссию для разработки Национальной стратегии обороны, которую возглавил министр обороны
Президент Молдовы Майя Санду создала комиссию, которая в течение пяти месяцев должна разработать Национальную стратегию обороны. Комиссию возглавит министр обороны, а в ее состав войдут представители государственных органов, международных экспертов и неправительственных организаций.
Среди людей, которым более 70 лет, интернетом регулярно пользуется 30 процентов - представитель КМИС
По данным Киевского международного института социологии, около трети украинцев старше 70 лет пользуются интернетом ежедневно, а 80% украинцев пользуются им не менее трех часов в день.
Между тремя организациями распределят грант в 1 000 000 грн от Фонда Вадима Столара
Между тремя организациями распределят грант в 1 000 000 грн от Фонда Вадима Столара.
Украина вернула тела 77 погибших украинских защитников
Украина вернула тела 77 погибших украинских защитников.
Украина получила 350 тысяч доз вакцины против дифтерии, коклюша и столбняка - Минздрав
Украина получила от Детского фонда ООН 350 000 доз вакцины АКДС для проведения плановых прививок, закупленных по просьбе Министерства здравоохранения Украины за средства правительства Японии. Вакцины будут распределены между медицинскими учреждениями страны.