"Укргаздобыча" ввела в эксплуатацию новую разведочную скважину

АО "Укргаздобыча" ввело в эксплуатацию скважину с суточным дебетом 250 тыс. кубометров газа. Об этом сообщает пресс-служба группы "Нафтогаз", передает УНН.

Детали

В первые дни нового года Укргаздобыча ввела в эксплуатацию разведочную скважину. Это уже 10-я скважина на этом месторождении, которая показывает высокий результат - говорится в заметке.

Сообщается, что место для закладки новой скважины определили на основе проведенных ранее 3D-сейсморазведочных исследований. Скважина имеет проектную глубину 3950 м, бурение проведено специалистами БУ "Укрбургаз".

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Дополнение

Специалисты Укргаздобычи продолжают изучать возможности месторождения, поэтому, применяя новые технологии и инженерные решения, компания наращивает добычу.

В компании также напомнили, что Укргаздобыча продолжает работать над разведкой и разработкой новых месторождений, так в 2023 году благодаря масштабной 3D-сейсмике на западе Украины, которая охватывает площадь 1 500 кв. км, удалось сделать большое открытие новой залежи.

Напомним

В 2023 году "Укрнафта" добыла 1,4099 млн тонн нефти, что на 3% больше, чем в 2022 году, и 1,0974 млрд кубометров газа, что на 6% больше, чем в предыдущем году.