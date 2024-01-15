У 2023 році "Укрнафта" збільшила видобуток нафти та газу

У 2023 році "Укрнафта" видобула 1,4099 млн тонн нафти з конденсатом та 1,0974 млрд кубометрів газу, природного і нафтового. Про це повідомляє пресслужба компанії, передає УНН.

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Це додатково +3% і +6% відповідно до торішніх показників видобутку. У 2022 році компанія видобула 1,37 млн тонн нафти, 1,037 млрд кубометрів газу

Зазначається, що згідно зі скоригованим планом видобутку, мало бути 1,405 млн тонн нафти з конденсатом та 1,09 млрд кубометрів природного і супутнього газу.

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Дякую колективу компанії, що не просто стримали природне падіння у повноцінно воєнному році, але й збільшили видобуток. В непростих умовах люди доклали максимум і навіть більше зусиль для досягнення результатів