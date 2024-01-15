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У 2023 році "Укрнафта" збільшила видобуток нафти та газу

У 2023 році "Укрнафта" збільшила видобуток нафти та газу

Київ • УНН

 • 26470 перегляди

У 2023 році "Укрнафта" видобула 1,4099 млн тонн нафти, що на 3% більше, ніж у 2022 році, та 1,0974 млрд кубометрів газу, що на 6% більше, ніж у попередньому році.

У 2023 році "Укрнафта" видобула 1,4099 млн тонн нафти з конденсатом та 1,0974 млрд кубометрів газу, природного і нафтового. Про це повідомляє пресслужба компанії, передає УНН.

Деталі 

Це додатково +3% і +6% відповідно до торішніх показників видобутку. У 2022 році компанія видобула 1,37 млн тонн нафти, 1,037 млрд кубометрів газу

- резюмували в компанії.

Зазначається, що згідно зі скоригованим планом видобутку, мало бути 1,405 млн тонн нафти з конденсатом та 1,09 млрд кубометрів природного і супутнього газу.

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Дякую колективу компанії, що не просто стримали природне падіння у повноцінно воєнному році, але й збільшили видобуток. В непростих умовах люди доклали максимум і навіть більше зусиль для досягнення результатів

  - зазначив директор ПАТ «Укрнафта» Сергій Корецький.

Доповнення

У компанії зазначають, що у 2024 "Укрнафта" планує бурити нові свердловини та інтенсифікувати видобуток, запрошувати партнерів на родовища та замінювати стару радянську та російську техніку сучасними світовими зразками.

Нагадаємо

ПАТ "Укрнафта" збільшило видобуток нафти більш ніж на 80 тонн на добу в результаті проведення двох успішних геолого-технічних заходів на свердловинах

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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