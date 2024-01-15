"Укрнафта" увеличила добычу нефти и газа в 2023 году

В 2023 году "Укрнафта" добыла 1,4099 млн тонн нефти с конденсатом и 1,0974 млрд кубометров газа, природного и нефтяного. Об этом сообщает пресс-служба компании, передает УНН.

Детали

Это дополнительно +3% и +6% соответственно к прошлогодним показателям добычи. В 2022 году компания добыла 1,37 млн тонн нефти, 1,037 млрд кубометров газа - резюмировали в компании.

Отмечается, что согласно скорректированному плану добычи, должно было быть 1,405 млн тонн нефти с конденсатом и 1,09 млрд кубометров природного и попутного газа.

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Спасибо коллективу компании, что не просто сдержали естественное падение в полноценно военном году, но и увеличили добычу. В непростых условиях люди приложили максимум и даже больше усилий для достижения результатов - отметил директор ПАО "Укрнафта" Сергей Корецкий.

Дополнение

В компании отмечают, что в 2024 "Укрнафта" планирует бурить новые скважины и интенсифицировать добычу, приглашать партнеров на месторождения и заменять старую советскую и российскую технику современными мировыми образцами.

Напомним

ПАО "Укрнафта" увеличило добычу нефти более чем на 80 тонн в сутки в результате проведения двух успешных геолого-технических мероприятий на скважинах.