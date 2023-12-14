"Нафтогаз" начинает разработку стратегии декарбонизации - Чернышов
Киев • УНН
Группа "Нафтогаз" разрабатывает стратегию декарбонизации, чтобы соответствовать стандартам ЕС для будущего экспорта украинского газа, сосредотачиваясь на ответственной добыче, хранении и транспортировке.
Группа "Нафтогаз" начала разработку стратегии декарбонизации, которая необходима для дальнейшего экспорта украинского газа. Об этом заявил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов, передает УНН.
Детали
Будущее экспорта нашего газа в ЕС тоже напрямую зависит от того, насколько ответственно мы будем подходить к его добыче, хранению и транспортировке, ведь к этому есть четкие стандарты и требования
По его словам, разработка стратегии является сознательным подходом к окружающей среде.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина в этом году не планирует обращаться к партнерам по закупке газа - Нафтогаз
Чернышов пояснил, что над разработкой стратегии будут работать все подразделения и дочерние предприятия Группы "Нафтогаз". Таким образом компания планирует получить конкретный план действий с оценкой текущего состояния, целями, путями финансирования и сроками их реализации.
Справочно
Декарбонизация - это комплекс мер по ограничению масштабов и темпов глобального потепления и связанных с этим последствий. Как правило, связана с сокращением антропогенных выбросов парниковых газов (СО2).
Напомним
В прошлом месяце НАК "Нафтогаз Украины" увеличил суточную добычу газа на 400 тыс. кубометров благодаря введению в эксплуатацию 3 высокодебитных скважин. Две из них стали результатом крупнейшей в современной истории Украины программы 3D-сейсморазведки.
"Нафтогаз" начинает разработку стратегии декарбонизации - Чернышов
Группа "Нафтогаз" разрабатывает стратегию декарбонизации, чтобы соответствовать стандартам ЕС для будущего экспорта украинского газа, сосредотачиваясь на ответственной добыче, хранении и транспортировке.
Reuters: Орбан упомянул о европейских выборах в следующем году, это может сигнализировать о многомесячной задержке начала переговоров с Украиной о членстве
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан блокирует переговоры о вступлении Украины в ЕС, предлагая отложить их.
Верховный суд США рассмотрит дело, которое может отменить обвинения, связанные с нападением на Капитолий в 2021 году
Верховный суд США должен рассмотреть дело, которое может повлиять на ряд судебных процессов, связанных с событиями 6 января 2021 года, и поставить под сомнение, являются ли действия обвиняемых препятствованием официальному судопроизводству. Против Дональда Трампа выдвинуты соответствующие обвинения, но суд рассмотрит обоснованность его претензий на иммунитет.
Совет ЕС одобрил зимний пакет помощи Украине на 124 млн евро
Совет Европейского Союза одобрил зимний пакет помощи Украине в размере 124 млн евро для поддержки гражданской инфраструктуры. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон объявил о предоставлении помощи в социальных сетях.
Непогода в Украине: водителей призвали быть внимательными на дорогах
В связи с ухудшением погодных условий в Украине Национальная полиция призывает водителей быть осторожными и обязательно соблюдать меры безопасности.
В Испании ГБР и местная полиция провели обыски на вилле бывшего одесского военкома Борисова
Испанские и украинские правоохранители провели обыски в Испании у бывшего начальника Одесского областного ТЦК и СП Одессы.
В киевской школе произошел пожар: что известно
Пожар, вызванный коротким замыканием, вспыхнул в киевской школе, что привело к эвакуации 665 детей и 60 сотрудников.
Причин для ослабления гривны до конца января нет - эксперт
Олег Пендзин из Экономического дискуссионного клуба считает, что нет причин для ослабления гривны относительно доллара до конца января.
Кулеба расказал, что нужно Украине для заметного прогресса на передовой
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба утверждает, что существенная военная помощь и развитие промышленного потенциала необходимы Украине для того, чтобы добиться значительных успехов в борьбе с российскими войсками и сорвать планы путина по затяжной войне.
Партизаны заявили, что проникли в воинскую часть росгвардии в москве
Партизаны АТЕШ проникли на территорию воинской части росгвардии в Москве и передали всю собранную информацию украинским войскам. Они подчеркнули неспособность врага предотвратить подобные прорывы даже в собственной столице.