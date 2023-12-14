"Нафтогаз" начинает разработку стратегии декарбонизации - Чернышов

Группа "Нафтогаз" начала разработку стратегии декарбонизации, которая необходима для дальнейшего экспорта украинского газа. Об этом заявил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов, передает УНН.

Детали

Будущее экспорта нашего газа в ЕС тоже напрямую зависит от того, насколько ответственно мы будем подходить к его добыче, хранению и транспортировке, ведь к этому есть четкие стандарты и требования - пояснил Чернышов.

По его словам, разработка стратегии является сознательным подходом к окружающей среде.

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Чернышов пояснил, что над разработкой стратегии будут работать все подразделения и дочерние предприятия Группы "Нафтогаз". Таким образом компания планирует получить конкретный план действий с оценкой текущего состояния, целями, путями финансирования и сроками их реализации.

Справочно

Декарбонизация - это комплекс мер по ограничению масштабов и темпов глобального потепления и связанных с этим последствий. Как правило, связана с сокращением антропогенных выбросов парниковых газов (СО2).

Напомним

В прошлом месяце НАК "Нафтогаз Украины" увеличил суточную добычу газа на 400 тыс. кубометров благодаря введению в эксплуатацию 3 высокодебитных скважин. Две из них стали результатом крупнейшей в современной истории Украины программы 3D-сейсморазведки.