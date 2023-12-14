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naftogaz-nachinaet-razrabotku-strategii-dekarbonizatsii-chernishov

"Нафтогаз" начинает разработку стратегии декарбонизации - Чернышов

Киев  •  УНН

14 декабрь 2023, 10:55  •  19280 просмотра

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Группа "Нафтогаз" разрабатывает стратегию декарбонизации, чтобы соответствовать стандартам ЕС для будущего экспорта украинского газа, сосредотачиваясь на ответственной добыче, хранении и транспортировке.

Группа "Нафтогаз" начала разработку стратегии декарбонизации, которая необходима для дальнейшего экспорта украинского газа. Об этом заявил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов, передает УНН.

Детали

Будущее экспорта нашего газа в ЕС тоже напрямую зависит от того, насколько ответственно мы будем подходить к его добыче, хранению и транспортировке, ведь к этому есть четкие стандарты и требования

- пояснил Чернышов.

По его словам, разработка стратегии является сознательным подходом к окружающей среде.

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Чернышов пояснил, что над разработкой стратегии будут работать все подразделения и дочерние предприятия Группы "Нафтогаз". Таким образом компания планирует получить конкретный план действий с оценкой текущего состояния, целями, путями финансирования и сроками их реализации. 

Справочно

Декарбонизация - это комплекс мер по ограничению масштабов и темпов глобального потепления и связанных с этим последствий. Как правило, связана с сокращением антропогенных выбросов парниковых газов (СО2).

Напомним

В прошлом месяце НАК "Нафтогаз Украины" увеличил суточную добычу газа на 400 тыс. кубометров благодаря введению в эксплуатацию 3 высокодебитных скважин.  Две из них стали результатом крупнейшей в современной истории Украины программы 3D-сейсморазведки.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Экономика
"Нафтогаз" починає розробку стратегії декарбонізації - Чернишов
"Naftogaz starts developing a decarbonization strategy - Chernyshov
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