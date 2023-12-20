"Укрнафта" увеличила ежесуточный дебет на двух скважинах на 80 тонн
"Укрнафта" увеличила суточную добычу нефти более чем на 80 тонн благодаря геолого-техническим мероприятиям, в частности капитальному ремонту скважин и цифровому моделированию, что позволило переоценить запасы углеводородов и оптимизировать работу скважин.
Партизаны раскрыли новый российский командный пункт в оккупированном Крыму
Партизаны в Крыму обнаружили новый российский командный пункт в Новоозерном, сообщив о наличии командного автомобиля и военного подкрепления, предназначенного для поддержки операций на юге Украины.
ВС ВСУ предупредили о ракете на Кривой Рог
Военно-воздушные силы Украины предупредили о ракете на Кривой Рог.
В Киеве и ряде областей воздушная тревога из-за угрозы баллистики
В Киеве и разных регионах Украины объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки баллистических ракет.
Стало больше дронов: в Сухопутных силах заявили, что россияне спешат с наступлением на восточном направлении
Российские войска усиливают наступление на востоке, однако украинские силы удерживают свои позиции;. В ВСУ также отметили, что на Бахмутском направлении российские войска чаще используют беспилотники.
В Черное море после трехнедельной паузы рф вывела ракетоноситель "Калибров"
Россия возобновила военное присутствие в Черном море подводной лодкой, способной нести 4 ракеты "Калибр"; украинцам посоветовали прислушиваться к предупреждениям о воздушных налетах.
США планирует создать новый военный пакт со странами Северной Европы против путина: что он будет предусматривать
США формируют новый военный пакт с европейскими странами, увеличивая количество американских солдат и баз в Северной Европе.
Критической ситуации на станциях "синей" ветки метро нет - КГГА
Критической ситуации на станциях "синей" ветки киевского метрополитена нет, угрозы жизни людей нет.
Почти на 3%: на Киевщине уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ превысил эпидпорог
В Киевской области наблюдается всплеск заболеваемости гриппом и респираторными инфекциями, причем более половины заболевших - дети. Вакцинация отмечается как ключевая профилактическая мера.
Актер охлобыстин попал под обстрел на ВОТ - росСМИ
Российский актер иван охлобыстин попал под обстрел на оккупированной территории Украины, пуля попала в бронежилет. Об инциденте сообщила его дочь.