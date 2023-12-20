"Укрнафта" увеличила ежесуточный дебет на двух скважинах на 80 тонн

ПАО "Укрнафта" увеличило добычу нефти более чем на 80 тонн в сутки в результате проведения двух успешных геолого-технических мероприятий на скважинах. Об этом со ссылкой на пресс-службу компании, передает УНН.

Детали

В частности, на месторождении на северо-востоке провели капитальный ремонт, которому предшествовало создание цифровой геолого-технологической модели. Это позволило специалистам Укрнафты оценить текущие запасы углеводородов, создать гидродинамическую модель и спланировать дальнейшую стратегию по разработке месторождения.

После проведенного анализа, в рамках основной стратегии наращивания добычи, были обоснованы рекомендации по переводу скважин на горизонты с недренированными запасами нефти - сказал директор ПАО "Укрнафта" Сергей Корецкий.

Отмечается, что на основе подготовленных материалов осуществили капитальный ремонт скважины. Сначала - необходимые геофизические исследования, чтобы удостовериться, что на запланированных горизонтах есть ресурс.

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Затем специалисты отсоединили нижний горизонт, залежи которого уже были отработаны.

Далее они провели перфорацию верхнего горизонта на глубине 4633-4638 метров. После освоения скважина начала фонтанировать. В настоящее время дебит составляет более 60 тонн в сутки. сейчас скважина вышла на режим и работает с дебитом нефти 28 тонн в сутки

Дополнение

Кроме того, на западе Украины работники Укрнафты провели кислотный гидроразрыв пласта на одном из объектов - такие работы проводились впервые на этом месторождении.

Сейчас скважина вышла на режим и работает с дебитом нефти 28 тонн в сутки - резюмировали в ведомстве.

Отмечается, что до проведения работ дебет на этой скважине составлял 7-9 тонн в сутки.

Таким образом, проведенные мероприятия позволили увеличить суточную добычу нефти более чем на 80 т/сутки.

Напомним,

"Укргаздобыча" запустила две скважины общей производительностью более 200 тыс. кубометров газа в сутки, восстановив работу скважины 1975 года с помощью бурения бокового ствола и гидроразрыва пласта.

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