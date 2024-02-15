Збитки екології внаслідок атаки рф по нафтобазі на Харківщині оцінюються у 30 млн гривень - Міндовкілля

ukenru
29 березня, 19:41 • 41315 перегляди

Україна перейде на літній час 30 березня: годинники переведуть на годину вперед

29 березня, 17:57 • 94391 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 114811 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 116704 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 14:28 • 231845 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 156602 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 147196 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 133126 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 121715 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 112871 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
1.8 м/с
85 %
749 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Грузинські фотографи звинуватили World Press Photo в узаконенні російської пропаганди

Грузинські фотографи звинуватили World Press Photo в узаконенні російської пропаганди

29 березня, 17:06 • 36696 перегляди
У Норвегії чоловік влаштував різанину в будинку: чотири людини поранені, одна в реанімації

У Норвегії чоловік влаштував різанину в будинку: чотири людини поранені, одна в реанімації

29 березня, 17:17 • 39980 перегляди
Сирський заявив, що з початку року противник втратив майже 10 тисяч одиниць техніки

Сирський заявив, що з початку року противник втратив майже 10 тисяч одиниць техніки

29 березня, 17:32 • 44040 перегляди
Настав час "вказати на двері"? Венс порадив Трампу звільнити Волца через скандал з чатом Signal

Настав час "вказати на двері"? Венс порадив Трампу звільнити Волца через скандал з чатом Signal

29 березня, 18:15 • 32822 перегляди
Зберігаємо активність, яка не дає окупанту заходити на Сумщину та Харківщину: Зеленський поговорив із Сирським

Зберігаємо активність, яка не дає окупанту заходити на Сумщину та Харківщину: Зеленський поговорив із Сирським

29 березня, 18:45 • 33386 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 231846 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 385361 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 440554 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 448933 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 358361 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 114811 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 130570 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 124769 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 98696 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 107859 перегляди
Актуальне
Збитки екології внаслідок атаки рф по нафтобазі на Харківщині оцінюються у 30 млн гривень - Міндовкілля

Збитки екології внаслідок атаки рф по нафтобазі на Харківщині оцінюються у 30 млн гривень - Міндовкілля

Київ • УНН

 • 24527 перегляди

російський напад на нафтобазу в Харківській області призвів до витоку близько 3 000 тонн нафти в місцеві річки, забруднивши 780 000 квадратних метрів і завдавши шкоди навколишньому середовищу на 30 мільйонів гривень.

Внаслідок ударів російськими "шахедами" по нафтобазі на Харківщині витекло близько 3 тис. тон нафти, яка забруднила 780 тис. кв.м річок в області. Екологічні збитки внаслідок атаки по нафтобазі оцінюється у 30 мільйонів гривень. Про це в ефірі телемарафону розповів міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець, передає УНН.

Деталі

Внаслідок ударів російськими "шахедами" по нафтобазі, за даними, які нам дала Держекоінспекція, витекло близько 3 тис. тон нафти, яка потрапила у річки Харківщини: Уда, Лопань, Немишля та річка Харків. Нафта забруднила грунти та водойми навколо території влучання. Приблизна площа водної поверхні, забрудненої нафтопродуктами складає 780 тис. кв.м

- сказав Стрілець.

Він додав, що фахівці Держекоінспекції та басейнове управління водних ресурсів річки Сіверський Донець працюють на місці події, щоб нафтопродукти не розповсюджувалися за течією.

"Маємо перші підрахунки збитків, які складають близько 30 млн гривень. Але для остаточного підрахунку треба ще зробити певні аналізи, зробити додаткові проби і відповідно вже покласти цей випадок, як ще один кейс в загальний кошиків тих злочинів, які рашисти сьогодні роблять на нашій території", - додав міністр.

Нагадаємо

У ніч на 10 лютого, російські війська атакували Харків "шахедами". Внаслідок російської атаки безпілотниками була вражена цивільна інфраструктура.

Окрім того, виникло декілька масштабних пожеж. Згодом начальник Слідчого управління поліції області Сергій Болвінов розповів, що окупанти влучили у нафтобазу, що спричинило витік паливно-мастильних матеріалів.

Пожежу вдалося погасити лише через 60 годин.

Павло Башинський

Павло Башинський

СуспільствоВійна
donetsДонець
balakliiaБалаклія
prat-mkhpПрАТ МХП
kharkivХарків
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,323.80
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,835.18