Збитки екології внаслідок атаки рф по нафтобазі на Харківщині оцінюються у 30 млн гривень - Міндовкілля

Внаслідок ударів російськими "шахедами" по нафтобазі на Харківщині витекло близько 3 тис. тон нафти, яка забруднила 780 тис. кв.м річок в області. Екологічні збитки внаслідок атаки по нафтобазі оцінюється у 30 мільйонів гривень. Про це в ефірі телемарафону розповів міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець, передає УНН.

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Внаслідок ударів російськими "шахедами" по нафтобазі, за даними, які нам дала Держекоінспекція, витекло близько 3 тис. тон нафти, яка потрапила у річки Харківщини: Уда, Лопань, Немишля та річка Харків. Нафта забруднила грунти та водойми навколо території влучання. Приблизна площа водної поверхні, забрудненої нафтопродуктами складає 780 тис. кв.м - сказав Стрілець.

Він додав, що фахівці Держекоінспекції та басейнове управління водних ресурсів річки Сіверський Донець працюють на місці події, щоб нафтопродукти не розповсюджувалися за течією.

"Маємо перші підрахунки збитків, які складають близько 30 млн гривень. Але для остаточного підрахунку треба ще зробити певні аналізи, зробити додаткові проби і відповідно вже покласти цей випадок, як ще один кейс в загальний кошиків тих злочинів, які рашисти сьогодні роблять на нашій території", - додав міністр.

Нагадаємо

У ніч на 10 лютого, російські війська атакували Харків "шахедами". Внаслідок російської атаки безпілотниками була вражена цивільна інфраструктура.

Окрім того, виникло декілька масштабних пожеж. Згодом начальник Слідчого управління поліції області Сергій Болвінов розповів, що окупанти влучили у нафтобазу, що спричинило витік паливно-мастильних матеріалів.

Пожежу вдалося погасити лише через 60 годин.