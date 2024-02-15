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Убытки экологии в результате атаки рф по нефтебазе на Харьковщине оцениваются в 30 млн гривен - Минприроды

Убытки экологии в результате атаки рф по нефтебазе на Харьковщине оцениваются в 30 млн гривен - Минприроды

Киев  •  УНН

15 февраль 2024, 12:23  •  13789 просмотра

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российское нападение на нефтебазу в Харьковской области привело к утечке около 3 000 тонн нефти в местные реки, загрязнив 780 000 квадратных метров и нанеся ущерб окружающей среде на 30 миллионов гривен.

В результате ударов российскими "шахедами" по нефтебазе на Харьковщине вытекло около 3 тыс. тонн нефти, которая загрязнила 780 тыс. кв.м рек в области. Экологический ущерб в результате атаки по нефтебазе оценивается в 30 миллионов гривен. Об этом в эфире телемарафона рассказал министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец, передает УНН.

Детали

В результате ударов российскими "шахедами" по нефтебазе, по данным, которые нам дала Госэкоинспекция, вытекло около 3 тыс. тонн нефти, которая попала в реки Харьковщины: Уда, Лопань, Немышля и река Харьков. Нефть загрязнила почвы и водоемы вокруг территории попадания. Приблизительная площадь водной поверхности, загрязненной нефтепродуктами составляет 780 тыс. кв.м

- сказал Стрелец.

Он добавил, что специалисты Госэкоинспекции и бассейновое управление водных ресурсов реки Северский Донец работают на месте происшествия, чтобы нефтепродукты не распространялись по течению.

"Есть первые подсчеты убытков, которые составляют около 30 млн гривен. Но для окончательного подсчета надо еще сделать определенные анализы, сделать дополнительные пробы и соответственно уже положить этот случай, как еще один кейс в общую корзину тех преступлений, которые рашисты сегодня делают на нашей территории", - добавил министр.

Напомним,

В ночь на 10 февраля, российские войска атаковали Харьков "шахедами". Вследствие российской атаки беспилотниками была поражена гражданская инфраструктура.

Кроме того, возникло несколько масштабных пожаров. Впоследствии начальник Следственного управления полиции области Сергей Болвинов рассказал, что оккупанты попали в нефтебазув, что повлекло утечку горюче-смазочных материалов.

Пожар удалось погасить лишь спустя 60 часов.

Павел Башинский

Павел Башинский

ОбществоВойна
donetsДонец
balakliyaБалаклия
prao-mkhpПрАО МХП
kharkivХарьков
Збитки екології внаслідок атаки рф по нафтобазі на Харківщині оцінюються у 30 млн гривень - Міндовкілля
Environmental damage caused by Russian attack on oil depot in Kharkiv region is estimated at UAH 30 million - Ministry of Environment
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Убытки экологии в результате атаки рф по нефтебазе на Харьковщине оцениваются в 30 млн гривен - Минприроды

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