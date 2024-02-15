Украина увеличила ежедневную добычу газа благодаря восстановлению старой скважины
Киев • УНН
Украина увеличила суточную добычу газа, восстановив старую скважину, которая теперь добывает более 340 000 кубометров газа в сутки.
Результаты добычи из "отремонтированных" скважин по сравнению с довоенным 2021-м, утверждают в компании "Нафтогаз", - среди примеров указывается восстановление старой скважины, которая теперь дополнительно дает более 340 тыс. куб. м газа в сутки, передает УНН.
Детали
Согласно информации Группы Нафтогаз, восстановление одной из старых скважин, которая длительное время находилась в ожидании ликвидации, теперь дополнительно дает более 340 тыс. куб. м газа в сутки.
В компании объявили, что наибольшая добыча от проведения капитального ремонта скважин за последние 4 года была получена именно в 2023 году.
Этот показатель на 20% превысил добычу в довоенном 2021 году. Я искренне благодарен специалистам Укргаздобычи и всей команде, благодаря которой этот результат стал возможным
Также специалисты газовой отрасли утверждают, что развитию возможностей увеличивать добычу способствует привлечение новых современных технологий.
Нашими специалистами постоянно ведется работа по пересмотру и анализу старых скважин, которые можно вернуть в эксплуатацию благодаря лучшим техническим возможностям, чем тем, которые были десятки лет назад
Напомним,
УНН сообщал, что АО "Укргаздобыча" ввело в эксплуатацию новую скважину с суточным дебитом 250 тыс. кубометров газа. Это уже 10-я скважина на месторождении, которая является частью постоянных усилий по увеличению добычи за счет разведки и разработки новых месторождений.
В результате ударов российскими "шахедами" по нефтебазе на Харьковщине вытекло около 3 тыс. тонн нефти, которая загрязнила 780 тыс. кв.м рек в области. Экологический ущерб в результате атаки по нефтебазе оценивается в 30 миллионов гривен.
Взрывы на нескольких газопроводах в Иране были квалифицированы властями как террористический акт.
Украина увеличила ежедневную добычу газа благодаря восстановлению старой скважины
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