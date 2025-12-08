Дружина Білецького показала відео домашнього архіву з родиною

Дружина командира Третього армійського корпусу Андрія Білецького, журналістка Тетяна Даниленко розповіла, як повномасштабна війна змінила життя їхньої родини. Відео опубліковане у телеграм-каналі корпусу, передає УНН.

Білецький за фахом — історик. Зі слів Тетяни, він знає історію будь-якої країни: якщо розбудити його посеред ночі і спитати, він розкаже про політику, державний устрій чи економіку. "При цьому, коли ми познайомились, він ніколи не виїздив за кордон. І я вмовила його їздити кудись хоча б раз на рік. Кожного разу він був неймовірно щасливий бачити світ на власні очі", — згадує жінка.

Повномасштабна війна все змінила. Замість відпочинку на узбережжі морів і океанів, родина проводить відпустки у прифронтових містах: їде дивитись, що командир розбудував нового для своїх підрозділів — вони зараз найголовніша його віддушина.

"Коли Андрій приїжджає додому, то діти, собаки, коти — всі на нього накидуються. Після цього я можу його обняти. Кожен, хто зараз на фронті знає, заради чого він там. Кожен воює заради того, щоб йому було куди повернутися", — каже Тетяна Даниленко.

Це відео — частина рекрутингової кампанії Третього армійського корпусу "Ми тут щоб жити". Кампанія побудована на історіях військових та їхніх родин, як їм вдається поєднувати захист України із турботою про близьких і особисте щастя.

Усі герої рекрутингової кампанії – добровольці. Колись цивільні чоловіки і жінки, які не планували повʼязувати своє життя з військом, але обрали службу, щоб у їхніх дітей був вибір — в якому місті жити, ким стати і яку професію обрати? Вони на війні, щоб воювати не довелось наступним поколінням.