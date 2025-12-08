$42.060.13
Час кругової поруки закінчився і час мовчання теж: Генпрокурор Кравченко анонсував повну перевірку всіх дитячих будинків по країні
Ексклюзив
13:00 • 8556 перегляди
Викрадені росією діти: правда, що пролунала на весь світ
Ексклюзив
12:25 • 10767 перегляди
Відкликана ліцензія Odrex: чому клініка приховує від МОЗ медичну документацію
11:28 • 10601 перегляди
Ми не маємо згоди щодо Донбасу: Зеленський про мирні переговори
Ексклюзив
10:53 • 16694 перегляди
Фіктивна "російська змова" і реальний тиск на стратегічні авіапідприємства: як правоохоронців використовують у конкурентних війнах
10:37 • 10828 перегляди
Зеленський проведе зустрічі з лідерами Британії, Франції та Німеччини, потім з ЄС та НАТО: в ОП повідомили деталі
Ексклюзив
10:00 • 11629 перегляди
Як працює механізм повернення на службу після СЗЧ: адвокат розповіла алгоритм дій
09:33 • 11903 перегляди
"20% дітей споживають електронні сигарети": лікарі заявляють про стрімке зростання нікотинової залежності серед підлітків
09:30 • 10120 перегляди
В Україні внесли зміни у бронювання для бізнесу: 45-денний механізм для ОПК і скасування 72-годинної перевірки
Ексклюзив
08:10 • 25229 перегляди
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
Дружина Білецького показала відео домашнього архіву з родиною

Київ • УНН

 • 28 перегляди

Дружина командира Третього армійського корпусу Андрія Білецького, журналістка Тетяна Даниленко, розповіла про зміни в житті їхньої родини через повномасштабну війну. Замість закордонних подорожей вони проводять відпустки у прифронтових містах, де Білецький інспектує нові об'єкти для своїх підрозділів.

Дружина Білецького показала відео домашнього архіву з родиною

Дружина командира Третього армійського корпусу Андрія Білецького, журналістка Тетяна Даниленко розповіла, як повномасштабна війна змінила життя їхньої родини. Відео опубліковане у телеграм-каналі корпусу, передає УНН.

Білецький за фахом — історик. Зі слів Тетяни, він знає історію будь-якої країни: якщо розбудити його посеред ночі і спитати, він розкаже про політику, державний устрій чи економіку. "При цьому, коли ми познайомились, він ніколи не виїздив за кордон. І я вмовила його їздити кудись хоча б раз на рік. Кожного разу він був неймовірно щасливий бачити світ на власні очі", — згадує жінка.

Повномасштабна війна все змінила. Замість відпочинку на узбережжі морів і океанів, родина проводить відпустки у прифронтових містах: їде дивитись, що командир розбудував нового для своїх підрозділів — вони зараз найголовніша його віддушина.

"Коли Андрій приїжджає додому, то діти, собаки, коти — всі на нього накидуються. Після цього я можу його обняти. Кожен, хто зараз на фронті знає, заради чого він там. Кожен воює заради того, щоб йому було куди повернутися", — каже Тетяна Даниленко.

Це відео — частина рекрутингової кампанії Третього армійського корпусу "Ми тут щоб жити". Кампанія побудована на історіях військових та їхніх родин, як їм вдається поєднувати захист України із турботою про близьких і особисте щастя.

Усі герої рекрутингової кампанії – добровольці. Колись цивільні чоловіки і жінки, які не планували повʼязувати своє життя з військом, але обрали службу, щоб у їхніх дітей був вибір — в якому місті жити, ким стати і яку професію обрати? Вони на війні, щоб воювати не довелось наступним поколінням.

Антоніна Туманова

СуспільствоВійна в Україні
Андрій Білецький
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні